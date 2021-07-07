Урбанист оценила новый подход к благоустройству Москвы

Новости

ФСБ ликвидировала ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске 11:56
Хакеры атакуют Россию в основном из США, Германии и Голландии 11:47
На "Иннопроме" показали инновационную альтернативу мяса 11:46
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 11:45
Скоростной режим еще на одном участке трассы М-11 повысили до 130 км в час 11:35
На Камчатке найдены тела 19 погибших при крушении Ан-26 11:34
Оперштаб: В Москве выявлен 5621 новый случай COVID-19 11:26
Шубенков и другие россияне уже участвуют в международных легкоатлетических турнирах 11:25
В деле о стрельбе в школе Казани появились новые фигуранты 11:24
Краснов сообщил об открытии представительства Генпрокуратуры в Страсбурге 11:13
В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 млн рублей 11:11
Путин: При изучении событий Второй мировой нельзя извращать историю 11:10
У мужчины, захватившего банк в Тюмени, был муляж бомбы 11:06
Вслед за ресторанами QR-коды в Москве начали вводить музеи 10:46
Мишустин поручил разработать рекомендации по срокам действия QR-кодов 10:44
МИД РФ: В США придумывают небылицы о причастности России к кибератакам 10:35
В МВД подтвердили убийство своего сотрудника в Подмосковье 10:35
Источник: Мужчина, захвативший банк, состоит на учете у психиатра 10:28
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела 10:28
Российское руководство ОДКБ прилетело на таджикско-афганскую границу 10:27
В ближайшие дни москвичей ожидает тепловой стресс 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в июле 10:20
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках 10:18
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину 10:12
Наталья Сергунина: Более 110 тысяч человек из разных стран мира посетили онлайн-выставку "Город: детали" 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 11:31
Рубрика: Экономика

Урбанист оценила новый подход к благоустройству Москвы

Текст: Любовь Проценко
Качество благоустройства многих районов Москвы заметно улучшилось за последние десять лет, считает преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", урбанист Виктория Мальцева. По мнению эксперта, ситуация изменилась благодаря инновационным походам в разработке проектов.

- Сам механизм управления средствами, направленными на благоустройство, на мой взгляд, стал качественнее. Не менее важно, что москвичей, наконец, стали привлекать к разработке проектов улучшения общественных пространств и дворов, - сказала урбанист.

Фото: Елена Мелихова
Почти 10 млн россиян отдали голоса за проекты благоустройства 2022 года

Мальцева отметила, что все больше подрядчиков при обустройстве дворов Москвы или строительстве начали применять метод соучаствующего проектирования. Он включает в себя проведение общественных слушаний, сбор подписей и предложений жителей территорий, где проводят работы.

- Это позволяет благоустроить любую локацию города именно для людей. Очень приятный, открытый подход к работам. Разумеется, такие проекты дорабатывают профессионалы, архитекторы и урбанисты. Однако совместная работа повышает ценность инициатив, - заметила Мальцева.

Отдельно она отметила развитие районов Юго-Восточного округа. Важную роль здесь играют местные жители, считает эксперт. Например, с участием москвичей были утверждены место и проект нового катка в Капотне. Ранее об этом сообщал вице-спикер Госдумы, депутат от Люблинского округа столицы Петр Толстой в ходе встречи с жителями района. Проект предусматривает строительство двух ледовых площадок, которые летом будут трансформироваться в футбольное поле и волейбольную площадку.

Спортивный объект расположится на территории недавно благоустроенной набережной. По инициативе горожан в проекте предусмотрели всю необходимую инфраструктуру: раздевалки, пункт проката, кафе с горячим кофе.

В округе продолжаются работы по благоустройству, которые инициируют сами горожане. Например, недавно в порядок привели территорию Московской Ветеринарной Академии имени К. И. Скрябина. На территории вуза в районе Выхино-Жулебино разбиты живописные аллеи. Здесь прогуливаются и студенты, и горожане. Новый асфальт во дворе академии уложили после обращения студенческого актива к Петру Толстому.

Особое внимание заслуживает проект благоустройства прудов-регуляторов в Марьино, считает преподаватель "Высшей школы экономики". Его разрабатывают вместе с жителями района. Горожане передают свои пожелания волонтерам, которые собирают подписи в поддержку инициативы, а также оставляют голоса на специальном портале. Москвичи уже высказались за обустройство у прудов мест для пикников, площадок для занятий спортом и выгула собак, а также новых пешеходных зон и современной системы освещения.

В Москве благоустроят более двух тысяч дворов

- Нас как городских планировщиков всегда радует, что власти не просто выделяют деньги на улучшение Москвы, а включают будущих пользователей локаций в работу. Горожане, которые сами приложили руку к созданию красивого места отдыха, будут лучше ценить результат. Есть шанс, что столице удастся избежать так называемой "теории разбитых окон". То есть благоустроенные локации таковыми и останутся, городские пространства перестанут маргинализироваться, - резюмировала Виктория Мальцева.

В новых общественных локациях москвичи должны заниматься спортом, гулять с питомцами и устраивать пикники. Этому запросу город, по мнению Мальцевой, отвечает успешно.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Наука и образование Высшая школа экономики Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела
Вслед за ресторанами QR-коды в Москве начали вводить музеи
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы