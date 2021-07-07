Урбанист оценила новый подход к благоустройству Москвы

Качество благоустройства многих районов Москвы заметно улучшилось за последние десять лет, считает преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", урбанист Виктория Мальцева. По мнению эксперта, ситуация изменилась благодаря инновационным походам в разработке проектов.

- Сам механизм управления средствами, направленными на благоустройство, на мой взгляд, стал качественнее. Не менее важно, что москвичей, наконец, стали привлекать к разработке проектов улучшения общественных пространств и дворов, - сказала урбанист.

Мальцева отметила, что все больше подрядчиков при обустройстве дворов Москвы или строительстве начали применять метод соучаствующего проектирования. Он включает в себя проведение общественных слушаний, сбор подписей и предложений жителей территорий, где проводят работы.

- Это позволяет благоустроить любую локацию города именно для людей. Очень приятный, открытый подход к работам. Разумеется, такие проекты дорабатывают профессионалы, архитекторы и урбанисты. Однако совместная работа повышает ценность инициатив, - заметила Мальцева.

Отдельно она отметила развитие районов Юго-Восточного округа. Важную роль здесь играют местные жители, считает эксперт. Например, с участием москвичей были утверждены место и проект нового катка в Капотне. Ранее об этом сообщал вице-спикер Госдумы, депутат от Люблинского округа столицы Петр Толстой в ходе встречи с жителями района. Проект предусматривает строительство двух ледовых площадок, которые летом будут трансформироваться в футбольное поле и волейбольную площадку.

Спортивный объект расположится на территории недавно благоустроенной набережной. По инициативе горожан в проекте предусмотрели всю необходимую инфраструктуру: раздевалки, пункт проката, кафе с горячим кофе.

В округе продолжаются работы по благоустройству, которые инициируют сами горожане. Например, недавно в порядок привели территорию Московской Ветеринарной Академии имени К. И. Скрябина. На территории вуза в районе Выхино-Жулебино разбиты живописные аллеи. Здесь прогуливаются и студенты, и горожане. Новый асфальт во дворе академии уложили после обращения студенческого актива к Петру Толстому.

Особое внимание заслуживает проект благоустройства прудов-регуляторов в Марьино, считает преподаватель "Высшей школы экономики". Его разрабатывают вместе с жителями района. Горожане передают свои пожелания волонтерам, которые собирают подписи в поддержку инициативы, а также оставляют голоса на специальном портале. Москвичи уже высказались за обустройство у прудов мест для пикников, площадок для занятий спортом и выгула собак, а также новых пешеходных зон и современной системы освещения.

- Нас как городских планировщиков всегда радует, что власти не просто выделяют деньги на улучшение Москвы, а включают будущих пользователей локаций в работу. Горожане, которые сами приложили руку к созданию красивого места отдыха, будут лучше ценить результат. Есть шанс, что столице удастся избежать так называемой "теории разбитых окон". То есть благоустроенные локации таковыми и останутся, городские пространства перестанут маргинализироваться, - резюмировала Виктория Мальцева.

В новых общественных локациях москвичи должны заниматься спортом, гулять с питомцами и устраивать пикники. Этому запросу город, по мнению Мальцевой, отвечает успешно.