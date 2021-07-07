В ближайшие дни москвичей ожидает тепловой стресс

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал тепловым стрессом повышение ночных температур, сообщает ТАСС. По его словам, к воскресенью, 11 июля, по ночам будет не ниже 24 градусов, а это вкупе с высокими дневными температурами не даст жителям столичного региона отдохнуть от жары даже ночью.

Дневная температура будет нарастать день ото дня: 7 июля в столичном регионе ожидается до плюс 30, 8-го - плюс 32. В выходные синоптики обещают 33 градуса выше ноля, в понедельник - уже 34. При таких температурах, устойчиво превышающих норму и днем, и ночью, без кондиционеров и вентиляторов комфортного микроклимата в помещениях не достичь.