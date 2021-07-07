Старые детские площадки по всему городу обнесли сигнальной лентой: их предстоит снести в ближайшее время. Власти Иванова и раньше обращали внимание на то, что часть игрового оборудования не соответствует нормам. Ускорить процесс заставило ЧП: 22 июня девочка сломала позвоночник, упав с горки.

О происшествии рассказали местные СМИ. История заинтересовала следователей. Выяснилось, что десятилетняя школьница лезла на горку по канату во дворе дома N 99 на улице Ташкентской. Веревка оборвалась. Девочка упала с высоты двух метров и сломала грудной позвонок. Сейчас она находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, виноваты сотрудники муниципального казенного учреждения по управлению жилфондом, которые "не приняли меры к обнаружению и устранению недостатков на развлекательном комплексе".

Вскоре в Иванове огородили игровые площадки по 121 адресу, развесив объявления о том, что использовать их запрещено. Горки, качели и лесенки - всего около 600 элементов - были установлены в период с 2007 по 2010 год. Тогда как по новым правилам оборудование на детских площадках должно использоваться не более 10 лет.

- Демонтаж игровых элементов запланирован в первой половине июля 2021 года, - сообщили в мэрии. - Кроме того, подлежат переоборудованию или демонтажу качели с жестким подвесом, которые запрещены ГОСТом. В Иванове таких - 443 единицы.

Директор муниципального учреждения по содержанию жилого фонда Ирина Шестернина отметила, что горожане срывают сигнальные ленты и разрешают детям играть на старых качелях и горках: "Такая беспечность может привести к травмам". Специалисты учреждения уже обследуют игровые элементы. Аварийные конструкции будут сносить немедленно.

Вопрос о будущем детских площадок обсуждался на заседании экспертного совета при администрации Иванова. Ирина Шестернина пояснила, что с 2007-го игровое оборудование устанавливается в рамках наказов городских и областных депутатов. Сейчас в оперативном управлении города находятся детские площадки по 800 адресам, включающие почти пять тысяч игровых элементов.

По мнению экспертов, рационально было бы уходить от маленьких дворовых площадок и создавать игровые городки для детей из нескольких многоэтажек или целого микрорайона - с большим набором элементов, ударопоглощающим покрытием, освещением и ограждением. Такие примеры есть в детском парке и сквере меланжистов, на улице Голубева. Как отметила руководитель управляющей компании Светлана Пузанова, во дворах горки и качели часто ставятся вблизи гаражей или мусорных контейнеров, на подтопляемых участках. Вместо детей там собираются асоциальные элементы. Иногда из-за расположения подземных коммуникаций установить игровое оборудование возле домов невозможно. Управление архитектуры администрации Иванова подготовило список территорий, свободных от коммуникаций и прав третьих лиц, где можно построить большие игровые городки.

Кстати

Если участок, где установлено игровое оборудование, входит в состав придомовой территории, то следить за исправностью элементов и покрытия и производить своевременный ремонт должны управляющая компания или ТСЖ. Если границы земельного участка не определены, то за детскую площадку отвечают муниципальные органы власти.