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07.07.2021 13:04
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали курьера с поддельной справкой о вакцинации

Текст: Михаил Фалалеев

Еще один канал реализации поддельных сертификатов о вакцинации перекрыла столичная полиция. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержана женщина-курьер, которая передала заказчику поддельный сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Фальшивый документ был приобретен по объявлению в интернете за 3800 рублей.

В Москве задержали мошенника, продававшего поддельные справки о вакцинации

Волк рассказала, что эта женщина работает в одной из компаний по доставке товаров. По ее словам, к ним ежедневно привозили запечатанные конверты со справками для отправки клиентам.

В офисе этой организации на одной из центральных улиц оперативники провели обыск. Обнаружено 20 конвертов с поддельными сертификатами о вакцинации. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

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