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07.07.2021 22:23
Рубрика: Происшествия

Смертельно опасное замечание

В Подмосковье убили полицейского за строгую фразу
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
В подмосковном Щелкове трагически погиб сотрудник полиции - оперативный дежурный Дежурной части отдела полиции N 2 МУ МВД России "Власиха". О его гибели в полицию сообщила случайная свидетельница - она увидела, как на детской площадке возле одного из домов на улице Беляева мужчину ударили ножом в грудь.

Подробности трагедии сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Она рассказала, что в ходе распития спиртных напитков между двумя ранее судимыми гражданами возник конфликт.

В Швеции убили полицейского впервые за 14 лет

Видимо, бывшие уголовники выясняли отношения слишком бурно, тем более - возле детей. Поэтому проходивший мимо мужчина сделал им замечание. Мужчина был в гражданской одежде. То, что это полицейский, выяснится уже в больнице. Но пьяные экс-зэки посчитали себя оскорбленными, и один из них ударил человека ножом в грудь.

Бригада скорой отвезла полицейского в больницу, но он, к сожалению, умер. Убийцу уже задержали.

Погибший сотрудник полиции был при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, даже если бы у него был выходной или он находился в отпуске, он все равно обязан был вмешаться, чтобы предотвратить или остановить любое правонарушение, помочь людям. Собственно, так и происходит. Ежедневно в новостных сводках звучат сообщения о спасении полицейскими людей при пожаре, утопающих, тех, кому внезапно стало плохо на улице. Не говоря уже о защите прохожих от уличных преступников, когда полицейские вступают в схватку в одиночку против нескольких вооруженных бандитов.

Увы, порой такую помощь приходится оказывать ценой своего здоровья, а то и жизни. Ежегодно в России при исполнении служебных обязанностей гибнут несколько десятков сотрудников полиции.

Вот сухая статистика. В 2010 году МВД России потеряло 410 сотрудников, в 2011 и 2012 годах эти цифры превышали 300 человек ежегодно. Затем эти цифры снизились, но все равно они - недопустимо высокие. Так, в 2018 году погибли 37 полицейских, в 2019 году погибших - 59. По сути - целый райотдел. Более трех тысяч получили ранения.

В МВД ежегодно 8 ноября поминают своих товарищей, погибших при выполнении служебных обязанностей. Теперь, увы, этот поминальный список увеличился еще на одно имя.

В МВД ежегодно 8 ноября поминают товарищей, погибших при выполнении служебных обязанностей. Теперь этот печальный список увеличился еще на одно имя

Да, семьи погибших без помощи не оставляют, им по закону положена компенсация. Конечно, горечь утраты ничем не компенсируешь, но для многих это - в буквальном смысле спасение. Так, в случае гибели сотрудника полиции сумма разовой компенсации составляет свыше 3 миллионов рублей.

А вообще в законодательстве прописана конкретная формула, по которой можно в каждом отдельном случае высчитать точную сумму положенной компенсации. Формула предполагает, что такая компенсация будет в виде разницы между приходившейся на долю близких частью денежного довольствия, получаемого погибшим или умершим сотрудником, и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца.

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