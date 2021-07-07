В Подмосковье приняты новые стандарты оснащения поликлиник

Все взрослые поликлиники в Подмосковье будут голубыми, а детские - зелеными. Посетители медучреждений станут коротать время в ожидании приема врачей на мягких диванах, а то и за чашечкой кофе. В области приняты новые стандарты поликлиник, к которым в этом и следующем году приведут первые пять учреждений.

Как говорит зампред правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, цель этих преобразований - повысить качество и комфорт амбулаторной помощи. "Хотим, чтобы о наших поликлиниках были только положительные отзывы", - объясняет она. Прежде всего, у поликлиник изменится внешний вид. Отремонтированные фасады приведут к единому цветовому стилю. Это сделано будет не столько для красоты, сколько для удобства посетителей. Во-первых, цветные здания издалека видны даже при самой плотной застройке, а во-вторых, фасады в большинстве случаев будут не красить, а облицовывать композитными панелями, повышающими общую энергоэффективность здания. Переделают входные группы - все лестницы демонтируют, чтобы попасть внутрь можно было прямо с уровня асфальта, а двери там, где это возможно, сделают раздвижными, работающими на фотоэлементах, как в торговых центрах. Это даст возможность заходить в поликлинику без посторонней помощи людям на колясках и мамам с детьми.

"По просьбам жителей на первые этажи поликлиник будут переведены все самые посещаемые кабинеты - процедурные, а также все кабинеты лучевой диагностики - рентген, КТ, МРТ. В коридорах установят системы климат-контроля и цифровые табло, чтобы люди в очереди не спорили о том, кто следующий, а еще добавят сидячих мест - и не жестких лавок, как сейчас, а мягких диванов. В детских поликлиниках появятся игровые комнаты для ожидающих приема малышей. "И везде, где позволит техническая возможность, на первых этажах будут организованы буфеты для посетителей", - продолжает Стригункова.

А самое главное - в поликлиниках нового стандарта не предусмотрено аналоговое оборудование. Это рентгены, кардиографы, маммографы и прочие тяжелые аппараты, которые не выводят изображение сразу на компьютер, а работают еще на проявляемой пленке. По словам Стригунковой, такого допотопного оборудования в подмосковных поликлиниках еще порядка 50 процентов. При капремонте, сопутствующем внедрению новых стандартов в старых зданиях медучреждений, все аналоговое оборудование будет меняться на цифровое.