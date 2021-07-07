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07.07.2021 14:43
Рубрика: Культура

Нарисованная пандемия

Текст: Ирина Манаева (Тамбов)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 149(8500)
В тамбовской областной картинной галерее рассказали о влиянии пандемии коронавируса на общество.

На выставке "Чрезвычайное положение" собраны работы трех десятков современных художников. Посредством метафоры или напрямую они отражают этапы, через которые прошли россияне за последний год, и изменения в сознании людей, вызванные постоянной угрозой смерти, вынужденной самоизоляцией, новыми нормами поведения. Здесь есть и инсталляции с фигурами медиков в защитных комбинезонах и масках, и шуточные зарисовки на тему "ковидных дневников" в соцсетях, где отражены скудные впечатления россиян, запертых дома.

Фото: Российская государственная художественная галерея
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- Все мы прошли через эту пандемию, но каждый переживал ее по-своему: некоторые читали книги, некоторые посвятили себя семье, кто-то впал в панику. И художники со свойственной им фантазией взяли краски и карандаши, все это запечатлели, - пояснила директор областной картинной галереи Тамара Шестакова.

Произведения собрал и привез в Тамбов коллекционер Емельян Захаров - медик по образованию, совладелец Московской галереи современного искусства "Триумф". Экспозиция организована при поддержке администрации области и ТГУ имени Г. Р. Державина.

- Выставка необычная, экстравагантная. Она позволяет взглянуть на то, что происходило в прошлом году и происходит до сих пор, глазами художников. Этот футуризм впечатляет, особенно опустевшие детские площадки... Меня чрезвычайно удивило, что здесь есть работы, написанные за пару лет до пандемии, - отметил губернатор Александр Никитин.

В регионах Культура Арт Живопись Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов Пандемия коронавируса COVID-19

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