Новости

В школах 10 регионов начнут работать советники директоров по воспитанию 15:01
Моргенштерн заплатит штраф в 100 тыс рублей за пропаганду наркотиков 15:00
Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
В России нашли способ борьбы с недобросовестными производителями "молочки" 14:42
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода должника от списания 14:37
Названа причина пожара с шестью погибшими под Смоленском 14:29
Минстрой разработал законопроект о совершенствовании системы капремонта 14:25
Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год общаться с жителями 14:24
Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 14:23
Карантинный дневник. Как прошел восьмой день 14:23
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке 14:16
В Каталонии создан фонд для оплаты штрафов за продвижение идей независимости 14:15
Производство шампанского в России в первом полугодии упало почти на 40% 14:00
В Омске передали в суд дело бутлегеров 13:47
Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи 13:43
Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman 13:40
Мишустин поручил заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок 13:40
ФАС и Генпрокуратура проверят цены на металл 13:35
В Британии оправдали троих темнокожих спустя 50 лет 13:34
Россияне в июне взяли рекордный объем кредитов наличными 13:27
Убит президент Гаити Жовенель Моиз 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 14:36
Рубрика: Культура

Вампир на карантине

В Воронеже поставили мюзикл о Дракуле с артистами-любителями
Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 149(8500)
Премьера спектакля "Любовь сквозь вечность" состоялась в столице Черноземья под занавес ковидного сезона-2020/21. Артисты-любители взялись за известный канадский мюзикл о графе-вампире. Постановщиками выступили солисты Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин (вокал) и Вадим Мануковский (хореография).
Молодежный музыкально-пластический театр надеется показать мюзикл в новом сезоне. Фото: Константин Кириакиди Молодежный музыкально-пластический театр надеется показать мюзикл в новом сезоне. Фото: Константин Кириакиди
Молодежный музыкально-пластический театр надеется показать мюзикл в новом сезоне. Фото: Константин Кириакиди

История Дракулы в особых представлениях не нуждается. Персонаж Брэма Стокера за 100 с лишним лет крепко врос в массовую культуру. Бессмертный граф из Трансильвании пытается узнать погибшую возлюбленную в женщинах нового времени, но по пути к мечте совершает страшные злодеяния. Вольную трактовку этого сюжета 15 лет назад предложил актер и вокалист Брюно Пельтье, который спродюсировал мюзикл "Дракула: между любовью и смертью" в Квебеке. Воронежцы из Молодежного музыкально-пластического театра взяли его идею и партитуру Симона Леклера, общими усилиями перевели текст на русский.

Фото: bolshoi.ru
Мировая премьера балета "Чайка" состоялась в Большом театре

- Наша труппа состоит из молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, - рассказала худрук проекта Анна Конивец. - Кастинг объявляли через СМИ и соцсети, недостающих исполнителей искали через сарафанное радио. Некоторые занимаются вокалом профессионально, но есть и те, кто постигал основы вокального, хореографического и актерского мастерства уже в процессе постановки. Дизайнеры, выпускники физмата, филологи, инженеры, управленцы...

В оригинальной постановке партии писались под конкретных исполнителей. В Воронеже идеально подобрать вокалистов, чьи возможности совпадали бы с требованиями музыкального текста, конечно, не получилось бы. Особенно учитывая то, что в мюзикле много мужских арий, а мужчины в любительском театре на вес золота.

Из-за ограничений по рассадке в театре увидеть премьеру смогли далеко не все желающие воронежцы

Центральные роли получили наиболее подготовленные участники проекта. Так, за несколько недель до премьеры в спектакль пришел солист мужского хора филармонии "Art.o.dox" Евгений Стариков (Дракула), обладатель не только приятного баритона, но и завидной сценической уверенности. В образе бунтарки Люси выступила преподаватель Воронежского института искусств Ольга Авдеева, которая была в проекте еще и педагогом по вокалу. Нельзя не выделить и Викторию Ефремову - юрист по образованию, девушка болеет театром и смело взялась за роль роковой красавицы Эльмины.

Фото: Маргарита Каррентс / Театр "Золотое кольцо"
Феликс Михайлов поставил в Москве танго-спектакль

Мюзикл - непростой жанр, если учесть, что артистам нужно не только хорошо петь, но и зачастую динамично двигаться. В канадской версии "Дракулы" групповые танцы не предусмотрены. В Воронеже решили от этого элемента выразительности не отказываться. Из-за ограничений по рассадке увидеть премьеру смогли далеко не все желающие. Но Молодежный музыкально-пластический театр надеется показать мюзикл и в новом сезоне.

- Главное, чтобы к сентябрю были ослаблены эпидемиологические барьеры, потому что на нашей основной площадке - в Городском дворце культуры (ДК Машиностроителей) - массовые мероприятия запрещены до сих пор. Целый год пришлось пропустить... - отметила Анна Конивец.

Справка "РГ"

"Любовь сквозь вечность" - пятый спектакль театра, который заявил о себе в конце 2018-го. Проект реализуется на грант федерального агентства "Росмолодежь". Артисты работают без гонорара, все деньги идут на сценографию, пошив костюмов, покупку прав на музыку и другие технические вопросы. Средства выделены на одну традиционную и одну онлайн-постановку - к ее созданию приступят в ближайшее время. Сюжет основан на древнегреческом эпосе, музыку напишет петербургский композитор. Ставить будет молодой оперный режиссер Дмитрий Отяковский - в 2020-м он получил национальную оперную премию "Онегин" в номинации "Лучший онлайн-проект" за фильм-оперу "Пир во время чумы".

Следить за датами показов можно через официальную группу Молодежного музыкально-пластического театра во "ВКонтакте".

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
На Камчатке найдены тела 19 погибших при крушении Ан-26
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Убит президент Гаити Жовенель Моиз
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"