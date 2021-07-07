Премьера спектакля "Любовь сквозь вечность" состоялась в столице Черноземья под занавес ковидного сезона-2020/21. Артисты-любители взялись за известный канадский мюзикл о графе-вампире. Постановщиками выступили солисты Воронежского театра оперы и балета Алексей Тюхин (вокал) и Вадим Мануковский (хореография).

История Дракулы в особых представлениях не нуждается. Персонаж Брэма Стокера за 100 с лишним лет крепко врос в массовую культуру. Бессмертный граф из Трансильвании пытается узнать погибшую возлюбленную в женщинах нового времени, но по пути к мечте совершает страшные злодеяния. Вольную трактовку этого сюжета 15 лет назад предложил актер и вокалист Брюно Пельтье, который спродюсировал мюзикл "Дракула: между любовью и смертью" в Квебеке. Воронежцы из Молодежного музыкально-пластического театра взяли его идею и партитуру Симона Леклера, общими усилиями перевели текст на русский.

- Наша труппа состоит из молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, - рассказала худрук проекта Анна Конивец. - Кастинг объявляли через СМИ и соцсети, недостающих исполнителей искали через сарафанное радио. Некоторые занимаются вокалом профессионально, но есть и те, кто постигал основы вокального, хореографического и актерского мастерства уже в процессе постановки. Дизайнеры, выпускники физмата, филологи, инженеры, управленцы...

В оригинальной постановке партии писались под конкретных исполнителей. В Воронеже идеально подобрать вокалистов, чьи возможности совпадали бы с требованиями музыкального текста, конечно, не получилось бы. Особенно учитывая то, что в мюзикле много мужских арий, а мужчины в любительском театре на вес золота.

Из-за ограничений по рассадке в театре увидеть премьеру смогли далеко не все желающие воронежцы

Центральные роли получили наиболее подготовленные участники проекта. Так, за несколько недель до премьеры в спектакль пришел солист мужского хора филармонии "Art.o.dox" Евгений Стариков (Дракула), обладатель не только приятного баритона, но и завидной сценической уверенности. В образе бунтарки Люси выступила преподаватель Воронежского института искусств Ольга Авдеева, которая была в проекте еще и педагогом по вокалу. Нельзя не выделить и Викторию Ефремову - юрист по образованию, девушка болеет театром и смело взялась за роль роковой красавицы Эльмины.

Мюзикл - непростой жанр, если учесть, что артистам нужно не только хорошо петь, но и зачастую динамично двигаться. В канадской версии "Дракулы" групповые танцы не предусмотрены. В Воронеже решили от этого элемента выразительности не отказываться. Из-за ограничений по рассадке увидеть премьеру смогли далеко не все желающие. Но Молодежный музыкально-пластический театр надеется показать мюзикл и в новом сезоне.

- Главное, чтобы к сентябрю были ослаблены эпидемиологические барьеры, потому что на нашей основной площадке - в Городском дворце культуры (ДК Машиностроителей) - массовые мероприятия запрещены до сих пор. Целый год пришлось пропустить... - отметила Анна Конивец.

Справка "РГ"

"Любовь сквозь вечность" - пятый спектакль театра, который заявил о себе в конце 2018-го. Проект реализуется на грант федерального агентства "Росмолодежь". Артисты работают без гонорара, все деньги идут на сценографию, пошив костюмов, покупку прав на музыку и другие технические вопросы. Средства выделены на одну традиционную и одну онлайн-постановку - к ее созданию приступят в ближайшее время. Сюжет основан на древнегреческом эпосе, музыку напишет петербургский композитор. Ставить будет молодой оперный режиссер Дмитрий Отяковский - в 2020-м он получил национальную оперную премию "Онегин" в номинации "Лучший онлайн-проект" за фильм-оперу "Пир во время чумы".

Следить за датами показов можно через официальную группу Молодежного музыкально-пластического театра во "ВКонтакте".