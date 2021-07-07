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07.07.2021 01:39
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил жителей ЦФО об "опасном солнце"

С восьмого июля интенсивность ультрафиолетового излучения будет представлять опасность в Центральном федеральном округе (ЦФО). Особенно высокий индекс излучения ожидает регионы Черноземья.

Фото: iStock
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Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, начиная с четверга ультрафиолетовый индекс в Москве будет составлять пять единиц. "Это высокий индекс, это опасно", - отметил метеоролог. В Брянской, Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской областях индекс будет достигать шести единиц.

В связи с антициклоном, центр которого будет находиться над столицей, погода в регионах ЦФО в ближайшие дни будет очень ясной. Воздух будет прозрачный, небо ясное, малооблачное. "Нужно будет соблюдать меры безопасности, оберегать себя", - подчеркнул ученый.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. При значениях индекса от 3 до 7 единиц рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, пользоваться солнцезащитным средствами. При значениях выше 8 - лучше всего в полуденные часы находиться в помещениях.

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