На Камчатке найдены обломки пропавшего самолета Ан-26

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 найдены неподалеку от поселка Палана. На борту самолета находилось 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, из них два несовершеннолетних - до 12 лет. По предварительным данным, при крушении никто не выжил.

Самолет Ан-26 - один из самых старых в российской авиации, он был выпущен в мае 1982 года. Фото: РИА Новости

На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26, вылетевший из аэропорта Елизово Петропавловска-Камчатского на север края в административный центр Корякского округа Палану рейсом 251. Он вылетел с двухчасовым опозданием в 12.57 и должен был приземлиться в 15.05 по местному времени. Однако к месту назначения не прибыл.

Обломки самолета были найдены к вечеру. По словам начальника отдела информобеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитана первого ранга Николая Воскресенского, самолет Ил-38 обнаружил две части Ан-26: фрагмент фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая замечена в море, в четырех километрах от берега.

Предположительно, произошла катастрофа во время посадки при заходе на второй круг из-за плохой видимости.

- В настоящее время на место выдвигаются специалисты для обследования места крушения и окончательного заключения. В случае подтверждения неблагоприятного сценария развития событий близким будет оказана вся необходимая помощь, - заверил глава Камчатского края Владимир Солодов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося по статье о нарушении правил безопасности.

Среди возможных версий крушения самолета следствие рассматривает неблагоприятную погоду, техническую неисправность и ошибку пилотирования. По версии же "Камчатского авиационного предприятия", причиной падения самолета стал сильный боковой ветер. Такую причину назвал СМИ заместитель директора компании "Камчатское авиационное предприятие" Сергей Горб. По его словам, самолет практически врезался в береговую скалу со стороны моря, которая была расположена не на траектории его посадки.

Как бы там ни было, экипаж не вышел на связь в положенное время. В последний раз наземные службы связывались с бортом за несколько минут до начала маневра захода на посадку. Это было примерно в 9 километрах от аэропорта и за 10 минут от расчетного времени посадки.

Потерпевший крушение на Камчатке Ан-26 в чем-то повторил катастрофу, произошедшую на той же сопке Пятибратка в 2012 году

Весь маршрут самолета пролегает над сушей, поселок Палана стоит на берегу одноименной реки, в семи километрах от берега Охотского моря, поэтому в море тоже искали. Поиски были организованы как с суши - силами двух вертолетов Региональной поисково-спасательной базы и спецсамолета, так и с моря - силами моряков Тихоокеанского флота и экипажей гражданских судов, находившихся в заливе Шелихова.

Появившуюся спустя несколько часов после начала поисков информацию о якобы найденном месте падения самолета в море сперва не подтвердил министр специальных программ правительства Камчатского края Александр Заболиченко.

- Я не подтверждаю. Пока это выдумки, - говорил он.

Но "выдумки" стали реальностью уже через четыре часа. Ни о каких неполадках на борту экипаж не сообщал или просто не успел этого сделать, но облачность над Паланой действительно была низкая и сплошная, а ведь там рядом горы. Росавиация также подтверждает наличие тумана и облачности, из-за которой у экипажа могли возникнуть проблемы с видимостью. "При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительное развитие ситуации".

Кстати, по словам старых авиаторов, потерпевший крушение на Камчатке Ан-26 в чем-то повторил катастрофу, произошедшую на той же сопке Пятибратка в 2012 году. Тогда при заходе на посадку разбился Ан-28, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану. Он исчез с радаров 12 сентября 2012 года около полудня по местному времени. Вскоре обломки судна были обнаружены неподалеку от пункта назначения. На борту воздушного судна находились 14 человек, но тогда четверо из них выжили. Причиной крушения стало нарушение экипажем схемы захода на посадку.

В чем причина, что самолет не смог благополучно приземлиться на аэродроме поселка Палана, сейчас разбираются следователи. Фото: Александр Суров/ТАСС

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, уже развернут штаб психологической поддержки для близких пассажиров и "готовятся все решения для того, чтобы максимально быстро и в полном объеме была оказана исчерпывающая материальная помощь в случае подтверждения гибели людей". Заметим, что вместе с главой поселка Палана Ольгой Мохиревой на борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 находились еще несколько чиновников. В их числе начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин, глава финансового управления администрации поселка Ольга Андрейкина и руководитель отдела опеки и попечительства Юлия Суровцева.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию под руководством главы минтранса для выяснения обстоятельств произошедшего с Ан-26 на Камчатке.

- Воздушное судно Ан-26 1982 года выпуска принадлежит "Камчатскому авиационному предприятию". Имеет действующий сертификат летной годности. Экипаж прошел предрейсовое освидетельствование. В распоряжении авиационного предприятия находятся пять самолетов Ан-26, - комментирует заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников.