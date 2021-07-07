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07.07.2021 09:43
Рубрика: Экономика

Назначен новый инвестиционный уполномоченный на Дальнем Востоке

Текст: Василий Кошкин

Инвестиционным уполномоченным в Дальневосточном федеральном округе стал заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Денис Андреев.

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Работа инвестиционного уполномоченного будет нацелена на выработку системных мер по улучшению инвестиционного климата в субъектах ДФО, снижение административных барьеров для бизнеса.

Инвестиционный уполномоченный координирует работу органов власти всех уровней для содействия в своевременной реализации инвестиционных проектов, а также обеспечивает оперативное рассмотрение проблемных вопросов, которые возникают у инвесторов.

Институт инвестиционного уполномоченного в федеральном округе создан по решению президента и действует с 2011 года.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции ДФО

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