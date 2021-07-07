В Якутии чиновникам объявлены предостережения из-за лесных пожаров

Новости

НАСА отложило на сутки отстыковку от МКС грузового корабля Dragon 05:49
Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на комитет республиканцев 04:57
Иммунолог заявил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в Европе 04:25
Bloomberg: Состояние Безоса достигло рекордных 211 млрд долларов 04:24
Оползень на юге Мексики унес жизни троих детей 04:08
В японском городе Мацуэ объявили эвакуацию жителей 03:49
Эндокринолог предупредил о негативном влиянии жары на больных диабетом 03:43
Третья волна COVID-19 в Мексике не принесла роста смертности из-за вакцинации 03:20
Вильфанд о погоде в Москве: Жарко будет даже ночью 03:20
Байден: К концу недели вакцинируются 160 миллионов американцев 03:16
Хакеры не получили доступа к данным комитета Республиканской партии США 02:40
До 36 выросло число погибших при обрушении дома во Флориде 02:27
Более 400 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Швейцарии 02:10
Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания 01:45
На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26 01:45
Вильфанд предупредил жителей ЦФО об "опасном солнце" 01:39
Контейнеровоз Ever Given сможет покинуть Суэцкий канал 00:43
Во Франции тесты на COVID-19 для иностранных туристов станут платными 00:35
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за всплеска преступлений с оружием 00:05
Эксперты назвали 7 самых здоровых продуктов во время пандемии 06.07.2021
Роспотребнадзор: Россияне стали уделять больше внимания здоровью 06.07.2021
Подростки, получившие первый компонент "Спутник V", чувствуют себя хорошо 06.07.2021
Под Костромой погиб генетик Олег Балановский 06.07.2021
В Вооруженных силах свыше 5 тысяч человек прошли ревакцинацию 06.07.2021
ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии 06.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" пройдет пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 05:20
Рубрика: Происшествия

В Якутии чиновникам объявлены предостережения из-за лесных пожаров

Текст: Владимир Таюрский

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил трем ответственным за борьбу с лесными пожарами в Якутии чиновникам предостережения о недопустимости нарушений закона.

В Якутию направят дополнительные силы для тушения лесных пожаров

Предостережения "в связи с ненадлежащей реализацией предоставленных полномочий" получили начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, а также руководитель республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Фамилия не названа, но все заседания штаба проводит первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Предостережения были объявлены во время прошедшего в Якутске межведомственного совещания, на котором обсуждалось состояние законности и меры по повышению эффективности работы в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров в регионе, сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

Дмитрий Демешин отметил, что проблема лесных пожаров в Якутии остается крайне острой. На долю республики приходится 66 процентов всех природных пожаров в округе. При этом органами прокуратуры с начала пожароопасного сезона выявлено более 640 нарушений закона, в целях устранения которых принято порядка 490 актов реагирования.

Он подчеркнул, что остается на низком уровне оперативность тушения лесных пожаров, количество проводимых профилактических мероприятий. Ненадлежащим образом организованы первичные меры пожарной безопасности на территории населенных пунктов. Не обеспечивается в должном объеме кратность авиационного патрулирования, привлечение на тушение пожаров воздушных судов с водосливными устройствами.

По состоянию на среду на территории региона действует 279 природных пожаров, за сутки ликвидировано 13, на тушение привлекалось более 2,7 тысячи человек и 339 единиц техники. За сутки количество пожаров увеличилось на 15 очагов, их площадь выросла более чем на 82 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
На Камчатке найдены тела погибших при крушении Ан-26
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"