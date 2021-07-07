В Якутии чиновникам объявлены предостережения из-за лесных пожаров

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил трем ответственным за борьбу с лесными пожарами в Якутии чиновникам предостережения о недопустимости нарушений закона.

Предостережения "в связи с ненадлежащей реализацией предоставленных полномочий" получили начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, а также руководитель республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Фамилия не названа, но все заседания штаба проводит первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Предостережения были объявлены во время прошедшего в Якутске межведомственного совещания, на котором обсуждалось состояние законности и меры по повышению эффективности работы в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров в регионе, сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО.

Дмитрий Демешин отметил, что проблема лесных пожаров в Якутии остается крайне острой. На долю республики приходится 66 процентов всех природных пожаров в округе. При этом органами прокуратуры с начала пожароопасного сезона выявлено более 640 нарушений закона, в целях устранения которых принято порядка 490 актов реагирования.

Он подчеркнул, что остается на низком уровне оперативность тушения лесных пожаров, количество проводимых профилактических мероприятий. Ненадлежащим образом организованы первичные меры пожарной безопасности на территории населенных пунктов. Не обеспечивается в должном объеме кратность авиационного патрулирования, привлечение на тушение пожаров воздушных судов с водосливными устройствами.

По состоянию на среду на территории региона действует 279 природных пожаров, за сутки ликвидировано 13, на тушение привлекалось более 2,7 тысячи человек и 339 единиц техники. За сутки количество пожаров увеличилось на 15 очагов, их площадь выросла более чем на 82 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.