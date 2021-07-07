Чувашия получит дополнительный транш на ремонт дорог

В Чувашию поступят дополнительно 200 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, средства направлены в рамках ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы "Развитие транспортной системы".

По словам главы ведомства Владимира Осипова, благодаря федеральным деньгам в республике будут отремонтированы 13 километров дорог местного значения.

В частности, дополнительные средства направят на обновление участков дорог Аликово - Старые Атаи - а.д. "Сура" в Аликовском районе и автомобильной дороги Атлашево - а.д. "Волга" - Марпосад в Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах. Ремонтные работы на завершат в этом году.

Это уже не первый дополнительный транш на реализацию нацпроекта в этом году. Ранее республика получила 340 миллионов рублей, которые направили на приведение в нормативное состояние дорог Чебоксарской агломерации.

В целом, за последние пять лет в Чувашии по проекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано более 430 километров и реконструировано 6,5 километра автодорог, возведено 67,5 километра сетей наружного освещения. В 2021 году в нормативное состояние будет приведено еще 98 км дорог, построено более 8 км наружного освещения.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее поручил проанализировать состояние запланированного на этот год строительства и ремонта дорог в республике и полностью освоить выделенные средства в рамках установленных сроков, а также проработать вопрос содержания как самих дорог, так и прилегающих к ним территорий.