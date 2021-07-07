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07.07.2021 06:44
Рубрика: Экономика

Княжеская барка в Губахе

Российская газета - Неделя № 149(8500)
В Пермском крае из декораций к фильму "Сердце пармы" сделали историко-туристический объект.
Построенная к съемкам таежная крепость стала туристическим местом. Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС Построенная к съемкам таежная крепость стала туристическим местом. Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Построенная к съемкам таежная крепость стала туристическим местом. Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

К съемкам фильма по книге Алексея Иванова подошли основательно: отстроили 84-метровую деревянную крепость, возвели необходимые постройки. А герои исторической драмы плавали по реке в княжеской 20-метровой барке, это судно XV века, весит, между прочим, десять тонн, так как имеет металлический корпус, обшитый деревом.

Фото: РИА Новости
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По просьбе местных жителей декорации сохранили, передав на баланс города Губахи. За крепостью присматривает муниципальное учреждение благоустройства, а барка установлена в сквере.

Здесь же стоят информационные щиты: сведения о съемках, фотографии.

Глава Губахи Николай Лазейкин приложил немало усилий, чтобы сохранить и крепость из "Сердца пармы", и княжескую барку.

- У нас живописнейшие места, и недаром съемочная группа приехала именно сюда. Тайга, Уральские горы, прекрасные реки. Декорации фильма стали важной частью туристического маршрута "Сердце пармы", а новый сквер - местом проведения городских и туристических мероприятий, - говорит он.

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