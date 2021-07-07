В Пермском крае из декораций к фильму "Сердце пармы" сделали историко-туристический объект.

К съемкам фильма по книге Алексея Иванова подошли основательно: отстроили 84-метровую деревянную крепость, возвели необходимые постройки. А герои исторической драмы плавали по реке в княжеской 20-метровой барке, это судно XV века, весит, между прочим, десять тонн, так как имеет металлический корпус, обшитый деревом.

По просьбе местных жителей декорации сохранили, передав на баланс города Губахи. За крепостью присматривает муниципальное учреждение благоустройства, а барка установлена в сквере.

Здесь же стоят информационные щиты: сведения о съемках, фотографии.

Глава Губахи Николай Лазейкин приложил немало усилий, чтобы сохранить и крепость из "Сердца пармы", и княжескую барку.

- У нас живописнейшие места, и недаром съемочная группа приехала именно сюда. Тайга, Уральские горы, прекрасные реки. Декорации фильма стали важной частью туристического маршрута "Сердце пармы", а новый сквер - местом проведения городских и туристических мероприятий, - говорит он.