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07.07.2021 11:47
Рубрика: Власть

Денис Мантуров ознакомился с промышленным потенциалом Ульяновской области

Текст: Олег Дмитриев (Ульяновск)
Глава Минпромторга России 6 июля посетил экспозицию Ульяновской области на Международной выставке "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге.
Фото: Корпорация развития Ульяновской области Фото: Корпорация развития Ульяновской области
Фото: Корпорация развития Ульяновской области

На выставке свою продукцию представили 11 региональных предприятий. Особый интерес у министра вызвала актуальная в период пандемии продукция компании FAROS Hygiene, представившая на выставке промышленные респираторы уникальной анатомической формы и рециркуляторы воздуха. Также на стенде региона была также "Капсула здоровья" компании "МПГ Ф7", дезинфицирующая тело и одежду, обеспечивающая физиотерапевтическое лечение с помощью технологии с активным кислородом, и оборудование по обеспечению общественной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и местах массового пребывания людей резидента ПОЭЗ "Ульяновск" компании "Битускан".

Фото: Пресс-служба Правительства Ульяновской области
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Регион сейчас активно взаимодействует с Министерством промышленности и торговли РФ, усиливает сотрудничество с Фондом развития промышленности.

- На площадке выставки провели переговоры с федеральным ФРП, его директором Романом Петруцей. Обсудили возможности поддержки проектов, которые уже пользуются льготным кредитованием по линии регионального Фонда развития и финансирования предпринимательства. Дополнительные средства необходимы бизнесу для расширения и модернизации производства. Обязательным требованием ко всем проектам, которым мы оказываем поддержку, является создание новых рабочих мест с достойной заработной платой. В ближайшее время планируем привлечь льготные займы ФРП на общую сумму миллиард рублей, - рассказал и.о. председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Как отметила исполнительный директор регионального Фонда развития и финансирования предпринимательства Наталья Артемьева, в настоящее время на уровне региона отобраны и "упакованы" девять инвестиционных проектов для подачи заявки в Фонд развития промышленности. Инвестиции регионального бизнеса по данным проектам составят более трех миллиардов рублей, будет создано свыше пятисот новых рабочих мест для жителей Ульяновской области.

О достижениях в отрасли промышленности региона гостям рассказал заместитель министра экономического развития и промышленности Ульяновской области Владимир Разумков.

Посетители выставки с интересом наблюдали за робототехникой, представленной Ульяновским государственным университетом, а также тестировали инновационные разработки вуза - интерактивные VR-тренажеры, которые применяются в различных отраслях промышленности.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Свою продукцию продемонстрировали резиденты Димитровградского индустриального парка "Мастер" - ГК "Полесье" (производители игрушек) и ГК "АРМАТЕХ" (компания "Нилед", арматура для электрических сетей), предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства - "АИС ГОРОД" и АО "Промсервис". Завод по производству силикатных изделий ООО "Силикат" (Новоспасское) - крупнейший производитель строительных материалов в Поволжском федеральном округе - представил проект "точки кипения Hi-Tech". Предприятие активно участвует в национальном проекте "Производительность труда" и буквально несколько недель назад вошло в число 15 российских компаний-победителей Всероссийского конкурса, которые получили право создания в этом году флагманского центра по рационализации.

Отдельно крупногабаритную экспозицию выставил "КТЦ "Металлоконструкция" - одна из ведущих российских компаний в области производства и установки металлоконструкций дорожной инфраструктуры.

В свою очередь, Александр Смекалин поделился опытом региона на Российско-японском промышленном форуме, прошедшем в рамках выставки. Кроме того, делегация региона провела ряд переговоров с компаниями.

- Повестка форума с акцентом на новый технологический уклад и цифровизацию подтвердила, что мы движемся в правильном направлении. Большое внимание уделяется сфере образования и научным разработкам во всех отраслях промышленности. На площадке выставки мы договорились с одной из ведущих японских компаний-производителей робототехники о создании центра обучения на базе одного из учебных заведений региона. Будем прорабатывать этот вопрос. Также обсудили возможности развития на территории Ульяновской области компаний из отрасли сельского хозяйства, производства электротехнических изделий, - рассказал исполнительный директор Корпорации развития региона Игорь Рябиков.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область: объединяя бизнес и инновации

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