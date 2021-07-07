Как простые люди помогают дочери Героя Советского Союза

В историческом центре Нижнего Новгорода, на улице Ильинской, есть дом, построенный в середине XIX века.

Квартира на первом этаже в прошлом году была признана чиновниками непригодной для проживания. Живет в ней 80-летняя Лариса Титова, дочь Героя Советского Союза Ивана Машкарина. С пенсионеркой нас познакомил настоятель храма Вознесения Господня на улице Ильинской протоиерей Михаил Сторонкин. В церкви вовсю идет реставрация, и так получилось, что священник взялся за еще один ремонт - в квартире у Ларисы Титовой. Но об этом чуть позже.

Переехала поближе к сыну

В 22-метровой квартире на первом этаже Лариса Алексеевна живет 19 лет. Впрочем, этаж первым назвать сложно: от старости дом врос в землю так, что окна опустились ниже уровня глаз. Зимой из квартиры видна только полоска неба.

Из подъезда гости попадают не в коридор, а сразу же в крохотную кухню, где даже обеденному столу места не нашлось. Из кухни - в отсыревшую и потемневшую ванную, откуда бьет прелый запах подвала и плесени. И в небольшую комнату, где разместились стол, диван да шкаф с посудой и старинными фотографиями. Прожиточный минимум вещей, который хозяйка смогла уместить в своем крохотном жилье.

В эту квартиру пенсионерка перебралась из двухкомнатной в нижней части города: признается, что хотела быть поближе к внукам, помогать им. А жилье в центре дорогое. Вот и пришлось поддаться на уговоры риелторов.

Первый же серьезный ливень после переезда затопил квартиру, часть вещей и мебели пришлось выбросить. За погодными сюрпризами пожаловали типичные гости старого фонда - мыши и крысы. Старая проводка в квартире требует особого внимания: даже электрический чайник вышибает пробки, рассказывает хозяйка.

Справиться с серьезным ремонтом пенсионерке не под силу. С сыном и внуками, поближе к которым она переехала, ситуация непростая и деликатная. Рассчитывать на их помощь не приходится.

Рассказывая о своих злоключениях, Лариса Алексеевна начинает плакать. Но потом, когда переходит на рассказы о своем отце, лицо ее светлеет. Она достает тетрадь, где ее собственные стихи о войне по-девичьи трогательно перемежаются вырезками из журналов и старых открыток. И начинает читать то, что написала для отца, которого в 1944 году забрала война: "Мы не бросались под танки с гранатой, мы не горели в окопах под зной. Только мы ждали и верили свято, что возвратятся герои домой..."

Называл маму "вишенкой"

Внимательный читатель заметит, что отчество у Ларисы Титовой - Алексеевна, а не Ивановна. Несколько лет спустя после окончания войны ее овдовевшая мать - Милица Введенская - вышла замуж второй раз: в нищие и голодные годы одной ребенка тащить было тяжело. Так дочь Ивана Машкарина стала Алексеевной. Но на родного отца она удивительно похожа.

- Мой папа называл маму "вишенкой", очень ее любил. Сохранились письма с фронта, где он нежно спрашивает про нее и свою Ларочку, то есть меня. Мама рассказывала, что когда он уходил на войну, то она его просила беречься. А он ответил ей: ты жена военного, а у нас все просто, или грудь в крестах, или голова в кустах. Такой вот он и был: веселый, бесстрашный, любил всех мирить, - рассказывает Лариса Алексеевна.

Иван Машкарин родился 15 декабря 1921 года в деревне Бутово Орловской области, а погиб в 11 апреля 1944 года при освобождении Крыма от немецко-румынской оккупации. Авторство наиболее полной биографии Героя Советского Союза принадлежит учителю истории орловской школы N 12 Андрею Шевякову. Он же возглавляет музей при школе, получившей имя Ивана Машкарина.

- Иван Николаевич был в числе первых выпускников школы. В 60-е годы одна из учениц рассказала, что видела в Крыму могилу своего одноклассника - Ивана Машкарина. Начали поиски, списались с военным архивом. Получили подтверждение, что майор Машкарин погиб под Джанкоем, выяснили основные вехи его боевого пути. В 1964 году школе было присвоено его имя, в 1965-м - появилась мемориальная доска. А в 70-е сюда приезжала вдова Героя, Милица Введенская, с дочерью, - рассказывает Андрей Викторович.

...11 апреля 1944 года Машкарин вел свой танковый батальон первым на прорыв глубоко эшелонированной вражеской обороны на Перекопском перешейке. Он личным примером воодушевлял товарищей, вспоминали очевидцы, и уничтожил в том бою большое количество вражеской техники и фашистов. В ходе боя внезапно прервалась связь. Командир открыл танковый люк, чтобы осмотреть поле боя, и получил ранение в голову. Два часа спустя его не стало.

Андрей Шевяков вспоминает, что связь с вдовой Машкарина музей держал вплоть до ее кончины. Милица Николаевна охотно делилась фотографиями, письмами, воспоминаниями. А потом, несколько лет спустя, на связь вышла Лариса Алексеевна. С тех пор они переписываются и иногда перезваниваются. О проблемах пенсионерки с жильем Андрей Викторович знает: музей и школа направляли несколько лет назад письма в адрес нижегородских властей с просьбой помочь.

Ремонт в квартире дочери Героя как подарок протоиерею

В администрации Нижегородского района в ответ на запрос "РГ" пояснили, что в 2019 году министерство социальной политики региона выделило Ларисе Алексеевне материальную помощь для проведения ремонта в квартире - 200 тысяч рублей.

Пенсионерка говорит, что часть денег ушла на сантехнику и водонагреватель, что-то еще осталось. Но масштаб бедствия оказался таким, что этой суммы не хватит. Тогда за дело принялась церковь.

- Мы стараемся не забывать всех, кто живет в границах нашего прихода. Была мысль создать при храме центр оказания гуманитарной помощи - продуктами, вещами. Написали объявление о том, что принимаем помощь от всех желающих и сами готовы помогать в меру возможностей. Позвонила Лариса Алексеевна. Пришли к ней и увидели, как она живет. Разговорились, рассказала про отца. А для меня история Великой Отечественной - очень личная, в семье были фронтовики. Взялись за дело. Написали объявление в соцсетях, у меня день рождения 21 июня, сказал - давайте, поздравьте меня так: поможем дочери Героя. Люди стали откликаться. Я не знаю, кто должен помогать ей с решением ее проблем, а кто не обязан. Но есть библейское изречение - носите тяготы друг друга, и так исполните закон Христов. Этим мы и занимаемся, - рассказывает отец Михаил.

Комментарий

Олеся Шулева, адвокат:

- Собственники приватизированных квартир в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в силу статьи 32 Жилищного кодекса РФ имеют право на выплату им рыночной стоимости такого жилья. Дом это или отдельная квартира, не имеет значения. Главное, чтобы жилое помещение было признано непригодным для проживания. В силу пункта 7 статьи 32 ЖК РФ при определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются также доля рыночной стоимости общего имущества в многоквартирном доме, земельного участка, на котором расположен дом, и так далее.