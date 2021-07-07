Немножко Ангары на Каме

К книге Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" в Татарстане особое отношение. Сначала произведение наделало много шума среди читателей, а потом и одноименный сериал снимали в Татарстане. И именно в Лаишевском районе, в живописном месте, где Кама сливается с Волгой, были построены декорации поселка Семрук. В романе действие происходит на реке Ангаре, где жили вынужденные раскулаченные переселенцы со всей страны.

На некоторых кинематографических крылечках так и хочется посидеть. На окнах висят ситцевые занавески, однако внутрь зданий попасть нельзя - двери плотно заколочены. Причина в том, что в отдельных домах есть только одна стена, внутренности самого помещения отсутствуют. Но с главной "смотровой" улицы этого не видно. После окончания съемок сериала поселок не стали разрушать, не разобрали на доски, а сохранили как своеобразную достопримечательность. Тем более что Семрук находится в 65 километрах от Казани, и добраться до него не составляет особого труда. Волонтеры, испугавшись за судьбу декораций, даже обработали их раствором от пожара, а местная администрация выставила по ночам охрану, чтобы хулиганы не поломали деревянные постройки.

Сегодня Семрук может принять до тысячи человек в сутки. Вход в него бесплатный. Он стал частью заявки во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс существует в России с 2018 года, и за это время Лаишевский район уже выигрывал с двумя проектами - это Камское море и местный Экстрим-парк. На этот раз решили подать заявку на территорию рекреационного культурного кластера "Белые горы", куда и входит кинопоселок. Из-за извести и гипса крутые берега и правда окрашены в белый цвет.