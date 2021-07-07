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07.07.2021 06:21
Рубрика: Экономика

По местам киношной славы

Декорации, оставленные после съемок фильмов, притягивают туристов
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Неделя № 149(8500)
После окончания съемок сериала поселок не стали разрушать, не разобрали на доски, а сохранили как своеобразную достопримечательность. Фото: Александр Эшкинин После окончания съемок сериала поселок не стали разрушать, не разобрали на доски, а сохранили как своеобразную достопримечательность. Фото: Александр Эшкинин
После окончания съемок сериала поселок не стали разрушать, не разобрали на доски, а сохранили как своеобразную достопримечательность. Фото: Александр Эшкинин

Немножко Ангары на Каме

К книге Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" в Татарстане особое отношение. Сначала произведение наделало много шума среди читателей, а потом и одноименный сериал снимали в Татарстане. И именно в Лаишевском районе, в живописном месте, где Кама сливается с Волгой, были построены декорации поселка Семрук. В романе действие происходит на реке Ангаре, где жили вынужденные раскулаченные переселенцы со всей страны.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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На некоторых кинематографических крылечках так и хочется посидеть. На окнах висят ситцевые занавески, однако внутрь зданий попасть нельзя - двери плотно заколочены. Причина в том, что в отдельных домах есть только одна стена, внутренности самого помещения отсутствуют. Но с главной "смотровой" улицы этого не видно. После окончания съемок сериала поселок не стали разрушать, не разобрали на доски, а сохранили как своеобразную достопримечательность. Тем более что Семрук находится в 65 километрах от Казани, и добраться до него не составляет особого труда. Волонтеры, испугавшись за судьбу декораций, даже обработали их раствором от пожара, а местная администрация выставила по ночам охрану, чтобы хулиганы не поломали деревянные постройки.

Сегодня Семрук может принять до тысячи человек в сутки. Вход в него бесплатный. Он стал частью заявки во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс существует в России с 2018 года, и за это время Лаишевский район уже выигрывал с двумя проектами - это Камское море и местный Экстрим-парк. На этот раз решили подать заявку на территорию рекреационного культурного кластера "Белые горы", куда и входит кинопоселок. Из-за извести и гипса крутые берега и правда окрашены в белый цвет.

В самой красивой деревне России

Текст: Елена Мелихова (Ростовская область)
После съемок кинофильма "Тихий Дон", который режиссер Сергей Урсуляк снимал на Верхнем Дону в 2014-2015 годах, остались шикарные декорации: целая казачья станица с подворьями героев в натуральную величину.

И конечно, задумались: что будет со всем этим добром? Ведь чтобы точно воссоздать и обустроить быт казаков начала прошлого века, декораторы буквально по крупицам собирали экспонаты.

Фото: Рамис Назмиев
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Неизвестно, как бы все сложилось с декорациями, если бы не участие в их судьбе донского предпринимателя Али Узденова, который решил переправить их целиком в другое место. Таким образом все курени были бережно разобраны и перевезены вместе со всей обстановкой и утварью за несколько сотен километров из Шолоховского района в Константиновский. Благодаря этому переезду вторую жизнь обрели не только декорации легендарной киноленты, но и практически умиравший в тот момент хутор Старозолотовский. Так соседями старозолотовцев стали Мелеховы, Астаховы и Коршуновы. Декорации превратились в центр притяжения туристов, хутор всего за несколько лет превратился в этнографический музей под открытым небом, а его жители получили рабочие места.

На территории музея воссоздали колорит настоящих казачьих подворий. Там регулярно проходят экскурсии, ведь по уникальным экспонатам можно легко изучать историю донского казачества.

- Судить о доходе семьи можно было по тому, какой пол в доме, - рассказывает руководитель музея Лариса Егупова. - В доме Астаховых - полы деревянные, у Мелеховых - глиняные. Посередине куреня расположена печь - сердце дома, а все комнаты проходные, с окнами по всему периметру.

В каждом доме непременно была прялка, которой мастерски владели казачки. Вот утирка (полотенце), а это мордоглядка (зеркало, вмонтированное в печь).

Чтобы почувствовать себя настоящей донской казачкой, в руки беру садник - деревянную лопатку для выпечки хлеба. А вот и рогач, или, другими словами, ухват, при помощи него чугунок ставился в печь. Тяжело, но ведь я тоже Мелихова!

Сегодня Старозолотовский официально признан одной из самых красивых деревень России.

Княжеская барка в Губахе

В Пермском крае из декораций к фильму "Сердце пармы" сделали историко-туристический объект.

К съемкам фильма по книге Алексея Иванова подошли основательно: отстроили 84-метровую деревянную крепость, возвели необходимые постройки. А герои исторической драмы плавали по реке в княжеской 20-метровой барке, это судно XV века, весит, между прочим, десять тонн, так как имеет металлический корпус, обшитый деревом.

Фото: РИА Новости
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По просьбе местных жителей декорации сохранили, передав на баланс города Губахи. За крепостью присматривает муниципальное учреждение благоустройства, а барка установлена в сквере.

Здесь же стоят информационные щиты: сведения о съемках, фотографии.

Глава Губахи Николай Лазейкин приложил немало усилий, чтобы сохранить и крепость из "Сердца пармы", и княжескую барку.

- У нас живописнейшие места, и недаром съемочная группа приехала именно сюда. Тайга, Уральские горы, прекрасные реки. Декорации фильма стали важной частью туристического маршрута "Сердце пармы", а новый сквер - местом проведения городских и туристических мероприятий, - говорит он.

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