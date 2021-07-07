Немножко Ангары на Каме
К книге Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" в Татарстане особое отношение. Сначала произведение наделало много шума среди читателей, а потом и одноименный сериал снимали в Татарстане. И именно в Лаишевском районе, в живописном месте, где Кама сливается с Волгой, были построены декорации поселка Семрук. В романе действие происходит на реке Ангаре, где жили вынужденные раскулаченные переселенцы со всей страны.
На некоторых кинематографических крылечках так и хочется посидеть. На окнах висят ситцевые занавески, однако внутрь зданий попасть нельзя - двери плотно заколочены. Причина в том, что в отдельных домах есть только одна стена, внутренности самого помещения отсутствуют. Но с главной "смотровой" улицы этого не видно. После окончания съемок сериала поселок не стали разрушать, не разобрали на доски, а сохранили как своеобразную достопримечательность. Тем более что Семрук находится в 65 километрах от Казани, и добраться до него не составляет особого труда. Волонтеры, испугавшись за судьбу декораций, даже обработали их раствором от пожара, а местная администрация выставила по ночам охрану, чтобы хулиганы не поломали деревянные постройки.
Сегодня Семрук может принять до тысячи человек в сутки. Вход в него бесплатный. Он стал частью заявки во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс существует в России с 2018 года, и за это время Лаишевский район уже выигрывал с двумя проектами - это Камское море и местный Экстрим-парк. На этот раз решили подать заявку на территорию рекреационного культурного кластера "Белые горы", куда и входит кинопоселок. Из-за извести и гипса крутые берега и правда окрашены в белый цвет.
Княжеская барка в Губахе
К съемкам фильма по книге Алексея Иванова подошли основательно: отстроили 84-метровую деревянную крепость, возвели необходимые постройки. А герои исторической драмы плавали по реке в княжеской 20-метровой барке, это судно XV века, весит, между прочим, десять тонн, так как имеет металлический корпус, обшитый деревом.
По просьбе местных жителей декорации сохранили, передав на баланс города Губахи. За крепостью присматривает муниципальное учреждение благоустройства, а барка установлена в сквере.
Здесь же стоят информационные щиты: сведения о съемках, фотографии.
Глава Губахи Николай Лазейкин приложил немало усилий, чтобы сохранить и крепость из "Сердца пармы", и княжескую барку.
- У нас живописнейшие места, и недаром съемочная группа приехала именно сюда. Тайга, Уральские горы, прекрасные реки. Декорации фильма стали важной частью туристического маршрута "Сердце пармы", а новый сквер - местом проведения городских и туристических мероприятий, - говорит он.
В самой красивой деревне России
И конечно, задумались: что будет со всем этим добром? Ведь чтобы точно воссоздать и обустроить быт казаков начала прошлого века, декораторы буквально по крупицам собирали экспонаты.
Неизвестно, как бы все сложилось с декорациями, если бы не участие в их судьбе донского предпринимателя Али Узденова, который решил переправить их целиком в другое место. Таким образом все курени были бережно разобраны и перевезены вместе со всей обстановкой и утварью за несколько сотен километров из Шолоховского района в Константиновский. Благодаря этому переезду вторую жизнь обрели не только декорации легендарной киноленты, но и практически умиравший в тот момент хутор Старозолотовский. Так соседями старозолотовцев стали Мелеховы, Астаховы и Коршуновы. Декорации превратились в центр притяжения туристов, хутор всего за несколько лет превратился в этнографический музей под открытым небом, а его жители получили рабочие места.
На территории музея воссоздали колорит настоящих казачьих подворий. Там регулярно проходят экскурсии, ведь по уникальным экспонатам можно легко изучать историю донского казачества.
- Судить о доходе семьи можно было по тому, какой пол в доме, - рассказывает руководитель музея Лариса Егупова. - В доме Астаховых - полы деревянные, у Мелеховых - глиняные. Посередине куреня расположена печь - сердце дома, а все комнаты проходные, с окнами по всему периметру.
В каждом доме непременно была прялка, которой мастерски владели казачки. Вот утирка (полотенце), а это мордоглядка (зеркало, вмонтированное в печь).
Чтобы почувствовать себя настоящей донской казачкой, в руки беру садник - деревянную лопатку для выпечки хлеба. А вот и рогач, или, другими словами, ухват, при помощи него чугунок ставился в печь. Тяжело, но ведь я тоже Мелихова!
Сегодня Старозолотовский официально признан одной из самых красивых деревень России.