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07.07.2021 16:06
Рубрика: Происшествия

Под Саратовом трехлетний мальчик выстрелил в себя из травмата

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)

В Саратовской области трехлетний ребенок получил ранение, играя с травматическим пистолетом отца. Инцидент произошел вечером 3 июля в Балаковском районе области. В среду, 7 июля, ребенок был доставлен на самолете в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил областной минздрав в своем Instagram.

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Как следует из официального сообщения областной прокуратуры, вечером 3 июля трехлетний мальчик взял со стола отцовский травматический пистолет и, играя, нажал на курок. Все это случилось в доме на территории СНТ "Прогресс" в Балаковском районе Саратовской области, где ребенок находился в это время с родителями. По предварительным данным, пистолет был заряжен сигнальными патронами. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации. СК и прокуратура начали проверки.

"Ребенок, получивший в минувшие выходные дни тяжелы травмы в Балаково, сегодня доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Направление ребенка в столицу обусловлено необходимостью его очного консультирования и организации лечения в специализированной клинике федерального уровня по имеющимся у пострадавшего медицинским показаниям", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что саратовским медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, после чего врачи одобрили возможность его транспортировки в Москву на самолете региональной службы санитарной авиации.

"В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог. Перелет маленький пациент перенес нормально", - отметили в минздраве области.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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