Под Саратовом трехлетний мальчик выстрелил в себя из травмата

В Саратовской области трехлетний ребенок получил ранение, играя с травматическим пистолетом отца. Инцидент произошел вечером 3 июля в Балаковском районе области. В среду, 7 июля, ребенок был доставлен на самолете в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил областной минздрав в своем Instagram.

Как следует из официального сообщения областной прокуратуры, вечером 3 июля трехлетний мальчик взял со стола отцовский травматический пистолет и, играя, нажал на курок. Все это случилось в доме на территории СНТ "Прогресс" в Балаковском районе Саратовской области, где ребенок находился в это время с родителями. По предварительным данным, пистолет был заряжен сигнальными патронами. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации. СК и прокуратура начали проверки.

"Ребенок, получивший в минувшие выходные дни тяжелы травмы в Балаково, сегодня доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Направление ребенка в столицу обусловлено необходимостью его очного консультирования и организации лечения в специализированной клинике федерального уровня по имеющимся у пострадавшего медицинским показаниям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что саратовским медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, после чего врачи одобрили возможность его транспортировки в Москву на самолете региональной службы санитарной авиации.

"В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог. Перелет маленький пациент перенес нормально", - отметили в минздраве области.