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07.07.2021 13:47

Подписан контракт на производство современных тракторов в Чувашии

Текст: Сергей Кирсанов
Специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), предусматривающие локализацию в Чувашии производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности подписан на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Партнером республики стал итальянский машиностроительный концерн.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Подписи под соглашением поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Чувашии Олег Николаев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков и председатель совета директоров Волжского комбайнового завода Андрей Водопьянов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Как заявил Денис Мантуров, результатом реализации контракта станет создание в России глубоко локализованного производства современной тракторной техники. В документе прописано обязательное выполнение на территории нашей страны технологических операций по производству двигателя, трансмиссии и мостов.

- Малые тракторы - самая распространенная техника, которую используют небольшие хозяйства. Освоение их производства в России позволит не только снизить зависимость от иностранной техники, но и гарантировать стабильность цен на продукцию сельских хозяйств, - отметил глава федерального минпромторга.

Олег Николаев назвал заключение контракта исторической возможностью. По его словам, проект был включен в Комплексную программу социально-экономического развития и перечень ключевых инвестиционных проектов региона. Проект будет поддержан налоговыми льготами и преференциями - с 17 процентов обнулена ставка налога на прибыль, ставка налога на имущество снижена с 2,2 процента до 0,1 процента.

Глава региона уверен, что запуск производства должен активизировать инвестиционные процессы в целом и развить сопутствующие производства. Так, в процессе локализации планируется использовать внутреннюю кооперацию концерна "Тракторные заводы": литейные, производственные и инжиниринговые бизнес-единицы КТЗ, а также кооперацию с российскими производителями компонентной базы, в том числе с заводами Чувашии и предприятиями, входящими в структуру госкорпорации "Ростех".

По прогнозам, экономический и социальный эффект от инвестиций в объеме 2 миллиардов рублей будет выражен в создании дополнительно 700 рабочих мест, что представляет для республики особую значимость. Объем налоговых и страховых отчислений составит порядка 3,5 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда рублей - в федеральный бюджет, свыше 780 миллионов рублей - в республиканский.

Как заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, проект также поддержан на муниципальном уровне, введены дополнительные преференции.

- Мы становимся участниками уникального возрождения производства полного цикла тракторов малой и средней мощности. Разместится предприятие на территории Концерна тракторные заводы в Чебоксарах. Кроме этого, город создает условия для развития проекта - депутаты Чебоксарского городского Собрания утвердили под СПИК 2.0 льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1 процента, - пояснил сити-менеджер.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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По словам главы комбайнового завода Андрея Водопьянова, заявка получила успех благодаря наличию в Чебоксарах собственной производственной площадки с достаточными мощностями и обученным персоналом, а также способность оснащать трактора современными цифровыми системами. По расчетам, к 2031 году предприятие сможет выпустить 17 тысяч тракторов общей стоимостью более 35 миллиардов рублей.

В настоящее время, пояснил Водопьянов, рынок колесных сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности тягового класса 1,4 (от 80 до 115 л.с.) является наиболее востребованным - около 9 тысяч тракторов и более 98 процентов рынка России в данном сегменте занимают иностранные производители, что прямым образом влияет на продовольственную безопасность. В Чувашии выпускались трактора малой и средней мощности, но компетенции были утрачены задолго до процедуры реструктуризации концерна. Реализация контракта СПИК 2.0 позволит увеличить долю российских производителей в этой сфере на 30 - 50 процентов.

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