Предприятие в Чувашии улучшило производительность за счет нацпроекта

В Чувашии подвели первые итоги реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда".

Эксперты республиканского центра компетенций и представители Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии оценили результаты НПП "Динамика". Это научно-производственное предприятия является ведущим в России по разработке, изготовлению и продаже современных испытательных устройств проверки различного электрооборудования для электроэнергетики, нефтегазовой отрасли, энергоемких промышленных предприятий и дистанций электроснабжения.

Как пояснили в министерстве экономического развития и имущественных отношений региона, в течение шести месяцев сотрудники предприятия совместно со специалистами консалтинговой компании проводили оптимизацию процессов пилотного потока - производства испытательного устройства РЕТОМ-21, которое является сертифицированным средством измерения.

Эксперты определили потери в производственной цепочке, исключили лишние перемещения сотрудников и материалов между различными помещениями. В результате оптимизации ненужные передвижения сократились на 44 процента.

Кроме того, был проведен анализ эффективности оборудования, который позволил выявить большое число остановок станков на переналадку. Они составляли до 22 процентов рабочего времени ежедневно. В итоге за процесс внутренней переналадки была вынесена подготовка компонентов, исключен дублирующий контроль и одинаковые действия разных работников. Простои уменьшились на 60 процентов.

Еще одним результатом мероприятий нацпроекта стало создание на предприятии проектного офиса, которых распространяет принципы бережливого производства на другие производственные потоки и процессы. В компании планируют к 2023 году на треть повысить производительность, сохранив при этом высокое качество продукции.

По данным ведомства, в республике в настоящее время 45 организаций повышают эффективность производственных процессов благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". Он рассчитан до 2024 года и направлен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости. Согласно целям национального проекта, предприятия-участники должны обеспечить рост производительности труда на 10 процентов по итогам первого года участия, 15 процентов - по итогам второго года и 30 процентов роста - в заключительный, третий год.