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Рубрика: Происшествия

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СК завел новое дело против Никиты Белых
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Вчера Следственный комитет объявил о возбуждении нового уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых - по статье о превышении должностных полномочий.

На этот раз следствие ведет СК по Кировской области. Там говорят, что в 2015 году губернатор Белых, "действуя из личной заинтересованности, обеспечил совершение крупной сделки". Имеется в виду заключение договора займа АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" с одной из компаний области на 320 миллионов рублей.

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По договору деньги с процентами надо было вернуть до ноября 2016 года. Но этого не случилось. Зато на совещаниях губернатор давал поручения распределить эти деньги "на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности - АО "К.Р.И.К.", и находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии". В общем, фирме дали большие для небогатой области государственные деньги, которые не вернулись. А позже арбитраж взыскал 202 миллиона с правительства области в пользу фирмы.

Обвинение Белых еще не предъявлено и он не допрошен. Белых отбывает 8-летний срок в колонии строгого режима - ИК-5 под Рязанью. Там он трудится библиотекарем. Проводит для заключенных конкурсы, призы в которых - сигареты и послабления по режиму. А еще ведет там радиопередачи.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Дело Никиты Белых

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