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07.07.2021 11:17
Рубрика: Культура

Впередсмотрящие

Скульпторы подарят городу свои произведения
Текст: Вадим Грацианов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 149(8500)
В субботу 10 июля завершат работу над своими скульптурами девять мастеров, высекающих из камня фигуры в рамках международного скульптурного симпозиума "Вдохновение".
Нижегородец Сергей Мольков работает над композицией «Впередсмотрящий». Фото: Валерио Патрукко Нижегородец Сергей Мольков работает над композицией «Впередсмотрящий». Фото: Валерио Патрукко
Нижегородец Сергей Мольков работает над композицией «Впередсмотрящий». Фото: Валерио Патрукко

Он открылся в приволжской столице 15 июня, и с тех пор на площади Ленина ежедневно идет процесс превращения известковых глыб в произведения искусства. Созданные скульптуры украсят Нижневолжскую набережную города, отмечающего в нынешнем году 800-летний юбилей.

- За последние 35-40 лет у нас ничего подобного не происходило. Реализация этого проекта внесет большой вклад в развитие арт-пространства города. В Нижнем Новгороде появятся привлекательные пластические объекты, которые не только украсят городской ландшафт, но и станут излюбленными объектами у туристов и нижегородцев, - отмечает председатель нижегородского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Владимир Величко.

Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана
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Особенность симпозиума в том, что мастера создают скульптуры не в закрытой студии, как это бывает обычно, а на глазах у прохожих. Для них, к слову, в определенные дни скульпторы проводили мастер-классы.

Нижегородец Сергей Мольков работает над композицией "Впередсмотрящий".

- Я местный скульптор, и образ реки для меня очень важен, - говорит он. - Давно уже хочу сделать скульптуру мальчишки, который стоит на стуле и смотрит в бинокль через реку на другой берег. Сама фигура мальчика задумана маленькой, а бинокль - большим: можно будет подойти и посмотреть в него.

Заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина назвала симпозиум событием, украшающим город.

- Я говорю не только о скульптурах, которые потом будут вписаны в нижегородский ландшафт, но и о самом процессе работы мастеров, за которым все мы можем наблюдать, - отметила она. - Надеюсь, что теперь скульптурные симпозиумы будут проводиться у нас на регулярной основе, и это даст нашему городу еще один повод для гордости и много новых привлекательных для туристов объектов.

Если такие симпозиумы станут проводиться регулярно, не заполонят ли скульптуры пространство города? Этот вопрос мы задали нижегородскому скульптору Алексею Щитову.

- Нет. Город "пустой", нет ни одного арт-объекта на открытом пространстве - улицах, площадях, в скверах. Только монументальная пропаганда, - считает он. - Проведение таких фестивалей очень важно и необходимо для воспитания подрастающего поколения. Ведь скульптура - это не только бронзовое изваяние на постаменте.

Справка "РГ"

Первый международный скульптурный симпозиум "Вдохновение" проходит при поддержке АНО "Центр 800" в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Девять мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и других городов высекают фигуры из десятитонных глыб известняка, доставленного из Самары.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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