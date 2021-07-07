Трое суток спасатели, силовики и добровольцы вели борьбу со степным пожаром, подступающим к Медногорску.

Тревогу забили еще утром понедельника - именно тогда на пульт МЧС по региону поступил сигнал о возгорании сухой травы в десяти километрах от Медногорска. В условиях 30-градусной жары пламя распространялось буквально молниеносно.

В тот же день в Медногорске ввели режим ЧС. Кроме местных огнеборцев на тушение пожара прибыли их коллеги из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Кувандыка. В помощь им мобилизовали полицейских и волонтеров. В зоне бедствия были задействованы 157 человек и 40 единиц техники - в том числе пожарный поезд станции Кувандык. Однако вскоре стало ясно, что этого мало - огонь продолжал наступать.

- Тушение пожара осложнялось аномальной жарой, труднодоступной гористой местностью и сильным порывистым ветром - до 23 метров в секунду, - пояснил замначальника ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Харламов.

Во вторник прибывший в город губернатор региона Денис Паслер провел переговоры с Минобороны России о выделении в помощь огнеборцам авиации. Войну со стихией с воздуха вели два самолета Ил-76 военно-авиационного полка Они сбросили в огненное пекло в общей сложности более 300 тонн воды. Позднее сюда прибыл и вертолет. Группировку пожарных и спасателей пришлось удвоить. В зоне бедствия работали уже 299 человек и 62 единицы техники. На помощь им поспешили местные жители и студенты-волонтеры.

Тем временем в городе приготовились к эвакуации людей, в случае если пламя перекинется на жилые дома.

- Огонь уже подступил вплотную к нашей улице. Было очень страшно, - рассказали местные жители.

На тушение огня была брошена даже авиация Минобороны. В городе уже приготовились к эвакуации жителей, но стихию удалось остановить

Пункты временного размещения готовы были принять пострадавших. К счастью, этого удалось избежать - в ночь на среду пожар удалось локализовать.

По данным МЧС, полностью выгорело около 300 гектаров территории в окрестностях Медногорска. Ширина полосы активного горения доходила до четырех километров. На момент подписания номера в печать МЧС по Оренбуржью доложило, что пожар, угрожавший Медногорску, потушен: авиаразведка с вертолета подтвердила полную ликвидацию огня.

Между тем

Проблема лесных пожаров в Якутии остается крайне острой. На долю республики приходится 66 процентов всех природных пожаров в Дальневосточном федеральном округе. Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил вчера предостережения трем чиновникам, ответственным за борьбу с лесными пожарами в Якутии. Предостережения "в связи с ненадлежащей реализацией предоставленных полномочий" получили начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, а также руководитель республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Фамилия его не названа, но заседания штаба проводит первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Подготовил Владимир Таюрский, Якутск