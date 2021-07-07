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07.07.2021 14:42
Рубрика: Общество

Там открываются новые звезды

Международная аэрокосмическая школа в десятый раз распахнула двери
Текст: Олеся Нематова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 149(8500)
Школьники, увлеченные небом и космосом, с нетерпением ждут лета. А все потому, что в дни каникул в деревне Калиновка Давлекановского района открывается международная аэрокосмическая школа.
В космошколе у ребят есть даже настоящая авиатехника. Фото: Олеся Нематова/РГ В космошколе у ребят есть даже настоящая авиатехника. Фото: Олеся Нематова/РГ
В космошколе у ребят есть даже настоящая авиатехника. Фото: Олеся Нематова/РГ

Организатор "звездного" лагеря Вячеслав Аброщенко, давний друг Уфимского филиала "Российской газеты", признался: многие ребята приезжают не в первый раз.

Фото: REUTERS/Elizabeth Culliford
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- А где еще они могут приоткрыть для себя бесконечную вселенную с ее фантастической красотой и волнующими тайнами? Ради них и стараемся каждый год делать программу интереснее и насыщеннее, чтобы даже "старички" нашего школьного "десанта" не скучали, - рассказал он.

Признаться, здесь хочется остаться и взрослому человеку: пообщаться с настоящими космонавтами, летчиками-испытателями, авиаторами, совершить виртуальное путешествие к центру Земли или на Международную космическую станцию. Что уж говорить о ребятах? А после активной дневной программы сесть кружком под ночным небом, усеянным звездами, и наблюдать за их таинственным мерцанием, мечтая под рассказы профессионалов о космических приключениях, открытиях, изобретениях... Но и ночная смена в лагере - далеко не грезы, а настоящая учеба.

- Вот появилась звезда Денеб - один из самых ярких звездных объектов, - говорит педагог астрономического клуба "Парсек" Владислав Шумков из Озерска. - Значит, время расчехлять телескоп. Сейчас увидим Летний треугольник, который образуют Денеб, Альтаир и Вега.

Пока Владислав Петрович настраивает и фокусирует аппарат, ребята изучают атлас звездного неба, чтобы понять, где какие созвездия расположены. Дети пытаются разобраться, где затаился Арктур, а где - Антарес. То и дело с разных сторон слышны радостные возгласы: "Нашел созвездие "Скорпион"" или "Вижу созвездие "Змея".

- Пять лет назад, в августе 2016-го, открыл новую звезду и посвятил аэрокосмической школе, - рассказал Владислав Петрович. - Это получилось случайно. Работая в специальной системе телескопов-роботов "Мастер", обнаружил объект на снимке. Ранее о нем ничего не слышал. Все тщательно изучил и понял, что это неизвестное ранее светило. Подготовил документы, прошел международные проверки. Оказалось, правда: нашел новый объект. Звезда официально зарегистрирована: она относится к созвездию "Часы".

Такие истории завораживают. Ребятам тоже хочется что-то открыть. Никита из Озерска надеется, что в этом ему поможет не телескоп, а... телефон.

- Сейчас существует множество программ на мобильных телефонах. Наводишь гаджет на небо, и он сразу считывает всю информацию, в том числе и по скрытым для глаза объектам. Правда, открытие таким путем сделать вряд ли получится: по словам Владислава Шумкова, современные программы не смогут вытеснить оптический аппарат.

- Приборы нужны для исследования, а не для наблюдения, - успокаивает педагог. - С помощью гаджета нельзя изучать движения светил и объектов.

Но кто знает, вдруг у этих мальчишек и девчонок, очарованных звездным небом, получится и с помощью телефона открыть новую звезду или даже галактику? Будущее покажет.

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