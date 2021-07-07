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07.07.2021 20:30
Рубрика: Происшествия

Сам себе ГАИ

Прокуратура Башкирии требует с уволенного работника ГИБДД 36 машин, две квартиры и дом в элитном поселке
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)
Башкирская прокуратура через суд потребовала забрать в доход государства у бывшего замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД движимое и недвижимое имущество на 24 миллиона рублей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В список того, что надзорное ведомство просит отдать государству, вошли 36 транспортных средств, две квартиры, два земельных участка и дом с нежилым помещением в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы.

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Основанием для подобного шага прокуроров стало возбужденное против сотрудника полиции уголовное дело. Его завели "по фактам получения взяток за выдачу гражданам водительских удостоверений без фактической сдачи ими экзаменов".

Правда, начальник оказался не одинок. По подозрению в получении взяток были арестованы не только экс-заместитель начальника, но и четверо государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии. В прокуратуре подчеркнули: чтобы скрыть нажитое добро от декларирования, дома и машины были оформлены на близких родственников.

- В целях обеспечения иска прокуратура одновременно направила в суд заявление о наложении ареста на указанное имущество, - рассказали в ведомстве. По версии следствия, с 2017 по 2020 год фигуранты этого дела получали через посредников взятки "за содействие" в получении водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов.

На казенном языке все, что просит забрать в казну прокуратура, называется "неустановленным доходом".

- Чтобы скрыть имущество от обязательного для государственного служащего декларирования, земля, квартиры, здания и дом, как и десятки транспортных средств, были оформлены на близких родственников.

До того, как прокуратура отправила в суд этот иск, бывший заместитель начальника ГИБДД был уволен. Причем, как выражаются в просторечии, "с волчьим билетом". То есть с самой неприятной формулировкой: "В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Значит, теряет погоны, выслугу лет и прочее.

Ход и результаты рассмотрения заявлений находятся на особом контроле прокуратуры республики.

Бывший сотрудник ГИБДД оказался не первым, кто, скорее всего, лишится всего, что нажито непосильным трудом.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Республики Башкортостан Регина Батталова:

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- В 2020 году в соответствии с Федеральным законом N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" прокуратурой Республики Башкортостан в суд предъявлено пять исковых заявлений на сумму более 188 миллионов рублей.

В прокуратуре рассказали, что ответчиками по подобным искам стали не только бывшие полицейские, но и бывшие работники налоговой службы и даже заместитель министра ЖКХ республики. Всего же за первую половину этого года башкирскими прокурорами предъявлено три подобных иска на сумму более 91 миллиона рублей. А всего с момента действия закона о контроле за соответствием дохода и расходов, то есть с 2012 года, в Башкирии уже предъявлено 23 иска на 472 миллиона рублей.

По рассмотренным 18 искам в доход государства обращено имущество на 285 миллионов рублей.

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