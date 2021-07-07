В Чувашии выделят допсредства на обновление водоснабжения в селах

Власти Чувашии направят дополнительные средства на модернизацию объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах и малых городах. Об этом глава республики Олег Николаев заявил на еженедельном совещании в доме правительства.

По словам Николаева, на прошлой неделе была проведена большая работа, чтобы обеспечить водой населенные пункты, в которых возникали перебои с водоснабжением из-за аномальной жары.

Обеспечение городов и районов республики водой являлось одной из приоритетных статей при формировании регионального бюджета 2021 года. На строительство и реконструкцию объектов, а также на капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин предусмотрено 937 миллионов рублей. 834 миллиона рублей из них выделены по республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП). К слову, в 2020-м на объекты водоснабжения направлялось лишь 18,2 миллиона рублей.

Как заявил глава Чувашии, учитывая остроту проблемы, в этом году будут поддержаны все проекты по инициативному бюджетированию по водоснабжению, которые поданы на дополнительный конкурсный отбор.

- Будет выработано решение о выделении дополнительных средств на обеспечение реализации мероприятий по объектам. Прошу оперативно довести деньги и провести необходимые процедуры, с тем, чтобы к осени все работы завершить, - сказал Николаев.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году уже реализуется 71 проект по ремонту объектов водоснабжения на 88,0 миллиона рублей, рассказал заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. На дополнительный отбор поступило еще 52 проекта на сумму 44,1 миллиона рублей. Из них 16 проектов на 16,7 миллиона рублей профинансируют за счет средств, сэкономленных благодаря электронным аукционам. На оставшиеся 36 проектов потребуются дополнительно 27,4 миллиона рублей.

Кроме того, с прошлого года в рамках указа главы региона "О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики" проводится ремонт башен и скважин, в этом году одобрено 99 заявок из 157 представленных.

По словам заместителя председателя кабмина республики - министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Павла Данилова, из-за подорожания металла возникли некоторые отказы от производства, а уже отобранные проекты требуют увеличения финансирования.

- Мы сейчас индексируем цену. Исходя из технологии реализации проекта, будем связываться с главами муниципалитетов на возможность реализации проектов в этом году, - сказал вице-премьер.

На днях Олег Николаев провел совещание по проблемам водоснабжения в муниципальных районах в связи с возросшим количеством обращений граждан. В частности, вопрос поднимался жителями в Порецком, Шемуршинском, Алатырском, Комсомольском и ряде других районов. Перебои в водоснабжении в основном связаны с понижением уровня подземных вод, недостаточной мощностью насосного оборудования и износом сетей водоснабжения. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, составляет более 36 процентов, физический износ объектов водозабора - около 70 процентов.

Кроме того, глава Чувашии обратил внимание на выявление и постановку на баланс всех бесхозных объектов на территории республики.

- Я прошу все муниципалитеты в течение двух недель представить в минстрой Чувашии информацию, сколько у вас на территории бесхозных объектов и в течение какого срока вы их поставите на баланс. Каждый объект водоснабжения должен быть введен в эксплуатацию, и у каждого объекта должен быть хозяин. Через две недели должна появиться "дорожная карта" и четкое понимание по каждому объекту. Вся эта информация должна быть сконцентрирована в минстрое республики, - заявил Николаев главам администраций районов и городов региона.