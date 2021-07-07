В Мининском университете стартовала программа дополнительного профессионального образования (ДПО) "Организация психолого-педагогической помощи родителям детей с особенностями развития". На первом потоке обучение пройдут двенадцать специалистов.

Очные занятия в университете завершатся завтра, затем слушатели приступят к работе в семьях. Фото: Мининский университет

- Фондами "Обнаженные сердца" и "Выход" при содействии нашего вуза и Приволжского исследовательского медицинского университета разработана специальная программа ДПО. Ее цель - обучить специалистов, которые в дальнейшем повысят компетенции родителей в вопросах воспитания и обучения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), - говорит и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Специалистов научат вовлекать детей в совместную деятельность и домашние дела, поддерживать заинтересованность ребенка, коммуникацию, предотвращать нежелательное поведение и давать ребенку альтернативу такому поведению. Также обучающиеся узнают, как постепенно минимизировать помощь взрослого и, главное, как родителям сохранить себя в хорошей форме и не поддаваться депрессии.

Нацеленность на практику, по словам Сдобнякова, главная особенность программы. Для участия в ней специалисты ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС подобрали 36 семей, в которых подрастают дети с особенностями развития.

Кстати

Программа обучения продлится до 30 октября. После окончания курса все специалисты получат удостоверения о повышении квалификации.