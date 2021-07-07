В Нижнем Новгороде прошел первый в истории страны хакатон по ИИ

В приволжской столице в конце июня прошел первый в истории страны хакатон по искусственному интеллекту (ИИ) в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Участники со всей России предложили свои решения по оценке образовательных программ в разрезе Национальной технологической инициативы (НТИ). Как оказалось, пока только половина этих программ соответствует компетенциям, прописанным в НТИ.

На хакатон зарегистрировалось более 200 участников из 26 команд, боровшихся за главный приз. До финала дошли одиннадцать коллективов, три из них стали победителями.

Конкурсанты должны были за 48 часов создать модель оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям НТИ. Понятно, что при создании такой модели они обязаны были использовать технологии ИИ и прочие цифровые инструменты.

Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, сейчас российская IТ-индустрия испытывает колоссальный кадровый голод - около одного миллиона рабочих мест остаются вакантными. Поэтому главная цель серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту - уменьшить дефицит IТ-специалистов, помочь наиболее талантливым из них (в том числе студентам) проявить себя.

Победителями нижегородского хакатона стали команды Showcase (Москва), MirITeam и Княгининского университета (обе - представители Нижегородской области).

- Задача заключалась в том, чтобы наше решение позволило автоматически обрабатывать рабочие программы дисциплин вузов страны, - рассказал корреспонденту "РГ" член команды Княгининского университета Алексей Капанов. - Требовалось создать решение, которое позволяло бы узнать, насколько та или иная программа соответствует современным стандартам. Мы разработали сервис, способный проверить то, к какой области инициатив НТИ (эти инициативы призваны сформировать в России задел для создания конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов и сервисов) относится рабочая программа и насколько она близка к компетенциям, прописанным в НТИ. Упрощенно говоря, загружаем рабочую программу на сервис и получаем результат, например: "90 процентов подходит под компетенцию "Разработка дополненной реальности".

Княгининцы протестировали по своей методике рабочие программы (в компетенции "Искусственный интеллект") одиннадцати ведущих вузов страны. В среднем по ним соответствие программ "идеалу" составило где-то около 50 процентов.

Мираббас Багиров из команды MirITeam подчеркнул, что их программное обеспечение (ПО) отражает точные значения и ранжирование соответствий программ внутри каждого вуза и сравнивает образовательные программы вузов. Помимо этого, они представили уже вполне рабочий веб-сервис, который предлагает решение по вузам для исправления ситуации. На этом сервисе происходит общение всех сторон, есть обратная связь и обучающие курсы.

Представитель Министерства экономического развития РФ Владислав Бабич отметил, что опыт, полученный в ходе нижегородского хакатона, в дальнейшем планируется перенести на аналогичные мероприятия окружных и международного уровней.

Справка "РГ"

Хакатоны и лекции по ИИ - серия образовательных мероприятий, в рамках которой в период с 2021 по 2024 год запланировано проведение 116 тематических хакатонов во всех регионах России - 85 региональных, 24 окружных и семь международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. Оператором конкурса выступает АНО "Россия - страна возможностей", соорганизатором - РАЭК, а организатором - Министерство экономического развития Российской Федерации.