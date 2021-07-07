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Рубрика: Общество

Бот подумал. ИИ решил

В Нижнем Новгороде прошел первый в истории страны хакатон по ИИ
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 149(8500)
В приволжской столице в конце июня прошел первый в истории страны хакатон по искусственному интеллекту (ИИ) в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Участники со всей России предложили свои решения по оценке образовательных программ в разрезе Национальной технологической инициативы (НТИ). Как оказалось, пока только половина этих программ соответствует компетенциям, прописанным в НТИ.
Княгининцы создали вполне рабочую версию робота - "ревизора" вузов. Фото: Пресс-служба Княгининского университета Княгининцы создали вполне рабочую версию робота - "ревизора" вузов. Фото: Пресс-служба Княгининского университета
Княгининцы создали вполне рабочую версию робота - "ревизора" вузов. Фото: Пресс-служба Княгининского университета

На хакатон зарегистрировалось более 200 участников из 26 команд, боровшихся за главный приз. До финала дошли одиннадцать коллективов, три из них стали победителями.

Фото: istock
В РФ стартовал проект "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту"

Конкурсанты должны были за 48 часов создать модель оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям НТИ. Понятно, что при создании такой модели они обязаны были использовать технологии ИИ и прочие цифровые инструменты.

Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, сейчас российская IТ-индустрия испытывает колоссальный кадровый голод - около одного миллиона рабочих мест остаются вакантными. Поэтому главная цель серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту - уменьшить дефицит IТ-специалистов, помочь наиболее талантливым из них (в том числе студентам) проявить себя.

Победителями нижегородского хакатона стали команды Showcase (Москва), MirITeam и Княгининского университета (обе - представители Нижегородской области).

- Задача заключалась в том, чтобы наше решение позволило автоматически обрабатывать рабочие программы дисциплин вузов страны, - рассказал корреспонденту "РГ" член команды Княгининского университета Алексей Капанов. - Требовалось создать решение, которое позволяло бы узнать, насколько та или иная программа соответствует современным стандартам. Мы разработали сервис, способный проверить то, к какой области инициатив НТИ (эти инициативы призваны сформировать в России задел для создания конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов и сервисов) относится рабочая программа и насколько она близка к компетенциям, прописанным в НТИ. Упрощенно говоря, загружаем рабочую программу на сервис и получаем результат, например: "90 процентов подходит под компетенцию "Разработка дополненной реальности".

Заммэра Москвы подвела итоги хакатона Moscow City Hack

Княгининцы протестировали по своей методике рабочие программы (в компетенции "Искусственный интеллект") одиннадцати ведущих вузов страны. В среднем по ним соответствие программ "идеалу" составило где-то около 50 процентов.

Мираббас Багиров из команды MirITeam подчеркнул, что их программное обеспечение (ПО) отражает точные значения и ранжирование соответствий программ внутри каждого вуза и сравнивает образовательные программы вузов. Помимо этого, они представили уже вполне рабочий веб-сервис, который предлагает решение по вузам для исправления ситуации. На этом сервисе происходит общение всех сторон, есть обратная связь и обучающие курсы.

Представитель Министерства экономического развития РФ Владислав Бабич отметил, что опыт, полученный в ходе нижегородского хакатона, в дальнейшем планируется перенести на аналогичные мероприятия окружных и международного уровней.

Справка "РГ"

Хакатоны и лекции по ИИ - серия образовательных мероприятий, в рамках которой в период с 2021 по 2024 год запланировано проведение 116 тематических хакатонов во всех регионах России - 85 региональных, 24 окружных и семь международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. Оператором конкурса выступает АНО "Россия - страна возможностей", соорганизатором - РАЭК, а организатором - Министерство экономического развития Российской Федерации.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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