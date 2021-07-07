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07.07.2021 19:28
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье проверят информацию об избиении ребенка полицейским

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Правоохранительные органы Оренбуржья проверят опубликованную в социальных сетях и СМИ информацию об избиении четырехлетнего ребенка сотрудником полиции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Об этом сообщили в среду Следственный комитет и прокуратура области. По данным СУ СК РФ по региону, речь идет об инциденте, произошедшем 22 июня в Оренбурге на детской площадке во дворе дома на улице Салмышской. Четырехлетний мальчик находился там со своей мамой.

Как рассказала позднее в соцсетях женщина, игрушки ее сына понравились другому ребенку, гулявшему на площадке. Тот попытался взять их себе, но малыш не отдал. Детский конфликт пришел разнимать отец второго мальчика. Он ударил ее сына. Ушибы, полученные ребенком, зафиксировали медики. А вскоре выяснилось, что мужчина, ударивший малыша, - сотрудник полиции. Мать мальчика написала заявление на обидчика, но в возбуждении административного дела было отказано.

В ходе доследственной проверки, начатой СК, предстоит установить все обстоятельства инцидента.

- Изымаются медицинские документы по вопросу оказания медицинской помощи ребенку, видеозаписи с места происшествия, - уточнили в ведомстве.

Ход и результаты проверки взяла под контроль прокуратура.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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