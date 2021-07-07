Контрабандисты вывезли из Приангарья за границу лес на 50 млн рублей

Сотрудники транспортной полиции, прокуратуры и таможни выявили в Иркутской области факты контрабанды леса. По данным правоохранительных органов, организованная преступная группа переправила из региона в Китай древесину как минимум на 50 миллионов рублей.

Россиянин зарегистрировал в Иркутске ООО и, вступив в сговор с гражданином КНР, а также с некими неустановленными лицами, создал ОПГ для незаконного экспорта леса, говорится в сообщении иркутской таможни.

Гражданин Китая по указанию главаря группы подыскивал иностранных партнеров для заключения внешнеэкономических контрактов. За прошлый год предполагаемым преступникам удалось экспортировать около двух с половиной тысяч кубометров березы и сосны на сумму более 16,5 млн рублей.

Директор ООО действовал и вне созданной им группы. Так в Китай вывезено по фиктивным документам с мая по сентябрь 2020-го более четырех с половиной тысяч кубометров сосны, кедра, ели и пихты на 33,6 млн рублей.

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела - против членов ОПГ и в отношении гражданина России, создавшего общество с ограниченной ответственностью и организовавшего преступную группу.

Создатель ОПГ и его подельник из КНР задержаны.