В Алтайском крае отделение Русского географического общества организовало познавательный туристический маршрут, который пользовался популярностью еще двести лет назад. По территории современного Локтевского района путешествовали многие известные люди - Петр Симон Паллас, Федор Достоевский, Петр Семенов-Тянь-Шанский.

- Мы совместно со средней школой N2 города Горняк организуем автопробег по местам, где путешествовали известные люди, - сообщила председатель регионального отделения РГО Ирина Архипова. - В прошлом году пробег был посвящен 250-летию экспедиции на Алтай известного исследователя Сибири, немецкого ученого, естествоиспытателя и путешественника Петра Симона Палласа. А в этом посвятили его 200-летию Федора Достоевского, который тоже путешествовал по этим местам.

Несколько визитов писателя к горным инженерам Локтевского завода в 1855 году и поездки в Змеиногорск на встречу с будущей женой позволили краеведам составить маршрут "по следам Достоевского". Помимо мест, связанных с писателем, он включает посещение природных, исторических и культурных достопримечательностей. Среди них - Неверовский карьер, Локтевские рудники и каменоломня, заказник, места расположения бывшего сереброплавильного завода, археологические памятники.

Стартовал автопробег недалеко от села Новенькое, через которое раньше проходил тракт "Барнаул - Локоть - Семипалатинск". Участники экспедиции установили здесь верстовой столб, который указывает место начала путешествия Федора Достоевского по Алтаю. Затем побывали в селе Локоть, посетили места бывшего сереброплавильного завода, где Федор Михайлович встречался с горными инженерами. А в селе Покровка участники геоквеста приняли участие в театральной постановке по мотивам произведений писателя. Дальше маршрут следовал через села Устьянку и Гилево с посещением крупнейшего в крае Гилевского водохранилища. Побывали участники автопробега и в городе Змеиногорске, где Достоевский останавливался в Доме горных инженеров.

Школьники остались в восторге от такого познавательного путешествия.

- На двадцати машинах мы проехали более тысячи километров, узнали много нового и интересного, - делятся впечатлениями учащиеся Троицкой средней школы N1. - Впечатления били ключом, словно родник в селе Устьянка, на котором мы тоже побывали. По-новому открыли для себя Достоевского. Теперь хочется узнать о нем еще больше и прочитать его произведения не из школьной программы.

В региональном отделении РГО надеются, что новый туристический маршрут будет пользоваться спросом.

Прямая речь

Ирина Архипова, председатель регионального отделения РГО:

- Сегодня туристы стремятся посетить не только популярные курорты и туристические зоны, но и побывать там, где еще не были, открыть для себя новые интересные места. В Локтевском районе есть что посмотреть, ведь здесь горнорудное дело появилось раньше, чем в Горной Колывани. Но чтобы принимать и размещать большое число туристов району нужно активнее развивать туристическую инфраструктуру.