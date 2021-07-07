Новости

Источник: Мужчина, захвативший банк, состоит на учете у психиатра 10:28
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела 10:28
В ближайшие дни москвичей ожидает тепловой стресс 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в июле 10:20
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках 10:18
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину 10:12
Наталья Сергунина: Более 110 тысяч человек из разных стран мира посетили онлайн-выставку "Город: детали" 09:55
В Тюмени эвакуировали жителей дома, в котором захватили банк 09:50
Космический мусор опасно сблизится с МКС 09:49
Назначен новый инвестиционный уполномоченный на Дальнем Востоке 09:43
В Тюмени захватили отделение Сбербанка 09:36
Эксперт оценил сроки формирования общего иммунитета к COVID-19 в России 09:24
Шесть человек погибли при пожаре под Смоленском 09:19
На тюменской трассе разбилась ехавшая на юг семья 09:14
В Подмосковье убили полицейского 09:06
Чем привлекает экспозиция Беларуси на выставке в Екатеринбурге 08:31
Минприроды подготовит закон об изъятии техники у лесных браконьеров 08:00
Лавров заявил о защите союзников при ухудшении ситуации в Афганистане 07:55
В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу у кафе 07:54
В ВОЗ рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в мире 07:49
Названы главные финансовые ошибки россиян 07:49
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 07:47
Мората обратился к болельщикам после решающего промаха с пенальти 07:32
Иран заявил о еще большем обогащении своего урана 07:17
Найдены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке 07:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 08:51
Рубрика: Общество

Квест по следам Достоевского

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 149(8500)
В Алтайском крае отделение Русского географического общества организовало познавательный туристический маршрут, который пользовался популярностью еще двести лет назад. По территории современного Локтевского района путешествовали многие известные люди - Петр Симон Паллас, Федор Достоевский, Петр Семенов-Тянь-Шанский.

- Мы совместно со средней школой N2 города Горняк организуем автопробег по местам, где путешествовали известные люди, - сообщила председатель регионального отделения РГО Ирина Архипова. - В прошлом году пробег был посвящен 250-летию экспедиции на Алтай известного исследователя Сибири, немецкого ученого, естествоиспытателя и путешественника Петра Симона Палласа. А в этом посвятили его 200-летию Федора Достоевского, который тоже путешествовал по этим местам.

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Декорации к фильму "Сердце пармы" стали туристическим объектом

Несколько визитов писателя к горным инженерам Локтевского завода в 1855 году и поездки в Змеиногорск на встречу с будущей женой позволили краеведам составить маршрут "по следам Достоевского". Помимо мест, связанных с писателем, он включает посещение природных, исторических и культурных достопримечательностей. Среди них - Неверовский карьер, Локтевские рудники и каменоломня, заказник, места расположения бывшего сереброплавильного завода, археологические памятники.

Стартовал автопробег недалеко от села Новенькое, через которое раньше проходил тракт "Барнаул - Локоть - Семипалатинск". Участники экспедиции установили здесь верстовой столб, который указывает место начала путешествия Федора Достоевского по Алтаю. Затем побывали в селе Локоть, посетили места бывшего сереброплавильного завода, где Федор Михайлович встречался с горными инженерами. А в селе Покровка участники геоквеста приняли участие в театральной постановке по мотивам произведений писателя. Дальше маршрут следовал через села Устьянку и Гилево с посещением крупнейшего в крае Гилевского водохранилища. Побывали участники автопробега и в городе Змеиногорске, где Достоевский останавливался в Доме горных инженеров.

Школьники остались в восторге от такого познавательного путешествия.

- На двадцати машинах мы проехали более тысячи километров, узнали много нового и интересного, - делятся впечатлениями учащиеся Троицкой средней школы N1. - Впечатления били ключом, словно родник в селе Устьянка, на котором мы тоже побывали. По-новому открыли для себя Достоевского. Теперь хочется узнать о нем еще больше и прочитать его произведения не из школьной программы.

В региональном отделении РГО надеются, что новый туристический маршрут будет пользоваться спросом.

Прямая речь

Ирина Архипова, председатель регионального отделения РГО:

- Сегодня туристы стремятся посетить не только популярные курорты и туристические зоны, но и побывать там, где еще не были, открыть для себя новые интересные места. В Локтевском районе есть что посмотреть, ведь здесь горнорудное дело появилось раньше, чем в Горной Колывани. Но чтобы принимать и размещать большое число туристов району нужно активнее развивать туристическую инфраструктуру.

В регионах Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину
Шесть человек погибли при пожаре под Смоленском
В ВОЗ рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на комитет республиканцев
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"