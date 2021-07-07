Пандемия новой коронавирусной инфекции подстегнула интерес сибиряков к покупке дач. Мало того, все больше садоводов стараются там прописаться. Закон это разрешает. Однако когда теплый сезон заканчивается и поселки пустеют, жить за чертой города становится весьма проблематично.

Инфраструктура СНТ не рассчитана на то, что оно станет дачным поселком. Фото: Владимир Казионов

Практически во всех пригородах Омска дачные массивы возникли примерно полвека назад. Предполагалось, что появляться на участках хозяева будут исключительно в теплое время года. Поэтому подача воды и электроснабжение имели сезонный характер, соответствующую инфраструктуру и относительно бюджетный размер взносов в казну садового товарищества. Помимо этого, действовали ограничения на размеры участков, которые не должны были превышать семи соток, а площадь домиков - сорока "квадратов". Бани и гаражи на дачах строить было запрещено. А ширина аллей между дачными участками не превышала четырех-пяти метров.

Теперь ситуация изменилась кардинально. Дачи прирастают этажами, саунами и бассейнами. Садоводы привозят в свои дома бытовую технику, насосы и даже аппараты высокого давления для мойки машин. По аллеям регулярно проезжают многотонные бетономешалки и самосвалы.

В последнее время ситуация обострилась. Режим ограничений резко увеличил количество проживающих в загородной зоне. Потребность в энергетических и водных ресурсах увеличилась многократно. Сети не выдерживают нагрузок, дают сбои. Последние два года по числу отключений омские товарищества садоводов бьют все рекорды.

Но еще больше проблем СНТ добавила дачная прописка.

- Если еще совсем недавно вывозить мусор и чистить аллеи зимой от снега не требовалось в принципе, то теперь это приходится делать, даже если обитаемым является всего один из ста домов товарищества. Разумеется, все это делается исключительно за счет членов СНТ, - поясняет председатель координационного совета Омского союза садоводов Виктор Бобырь.

Прошлой зимой в заложниках у сугробов оказалась молодая семья, в которой должен был родиться ребенок. Понимания на местном уровне будущие родители не нашли, и, чтобы доставить беременную женщину в роддом, пожаловались в Москву. На выручку отправили вездеход "Урал". Но тяжелая машина застряла на узкой аллее. Переломав заборы, колею "Урал" все-таки отвоевал и женщину в больницу доставили вовремя. А садовому товариществу выписали солидный штраф за неубранный снег.

При этом к прописке на дачах садоводы никакого отношения не имеют, это прерогатива местных органов государственной власти. По логике, раз они дают добро, то должны и обеспечить нормальные условия круглогодично проживающим гражданам. Однако чиновники ссылаются на ФЗ-217, по которому всю ответственность за членов товарищества несет администрация садоводства. Субсидий товариществам не выделяют. Так что все расходы ложатся на плечи членов СНТ. По большей части, это семьи, неспособные купить благоустроенное жилье в городе или пенсионеры, выращивающие клубнику и овощи на шести сотках.

Многие дачники, оформившие прописку, живут на своем участке, как в деревне - разводят кур, гусей, свиней. В поселке Карьер (в десяти минутах от железнодорожного вокзала Омска) пасутся козы и коровы. Сердобольные дачники даже устраивают на участках собачьи приюты.

- У нас для бездомных Шариков и Жучек садовод построил вольеры. Собаки пугают дачников, мешают спать по ночам. Приходится решать эту проблему через суд, - рассказала жительница немецкого поселка.

С 1 июля вновь выросли коммунальные тарифы, но проблем садоводов это не решит. Пребывающая в упадке инфраструктура требует капитальных вливаний. И где их брать, совершенно непонятно. А в реестре организаций региона садовые товарищества занимают последнюю строчку, именуемую "прочие". И отношение власти к их проблемам соответствующее.

- В Омской области зарегистрировано 534 садовых товариществ, 233 из них - на территории города, - отмечает Виктор Бобырь. - В списке официальных владельцев участков - 277 тысяч человек. Если этот показатель помножить на количество членов семьи, получится около миллиона омичей. Помимо этого, дачное хозяйство - это и рабочие места. В штате каждого садоводства трудоустроено как минимум, пять сотрудников: руководитель, бухгалтер, водопроводчик, электрик, сторож. В сезон в загородной зоне работают сотни строительных бригад, открываются десятки кафе, магазинов, мини-рынков. Дачники активно покупают стройматериалы, запасаются песком, перегноем, дровами - дают работу очень многим землякам. Помимо этого, кормят население экологически чистыми продуктами, а также платят налоги.

По мнению специалистов, закон прописан так, что стрижет все регионы под одну гребенку. А делать этого нельзя, потому что в столичных и южных областях ситуация одна, а в Сибири климат и экономика дачных хозяйств совершенно иные. Та же газификация - для подавляющего числа садоводов, претендующих на дачную прописку, сумма в 250-300 тысяч рублей является совершенно неподъемной.

В соседних регионах ситуация аналогична: в пригородах Новосибирска, например, на дачах прописалось уже более трех тысяч человек.

- И проблема будет только усугубляться, - уверен Виктор Бобырь. - Если, конечно, на нее не обратят внимания не только на региональном, но и федеральном уровне. Вплоть до разработки государственной программы.

Сейчас на плечи членов СНТ хотят переложить еще одну заботу. Речь идет о множестве заброшенных участков. Нарезанные у черта на куличках, они до сих пор остаются невостребованными. Таких только в Омской области более 58 тысяч. Росреестр предлагает передать садовым товариществам полномочия по вовлечению их в дачную деятельность. Но зачем некоммерческому садоводству брать на себя ответственность и платить налоги за заведомо бросовые участки?

Между тем

Медики пошли навстречу омичам, проводящим лето на приусадебном участке. Теперь прививку от коронавируса они могут сделать прямо на даче.

- Для этого в садоводческом товариществе нужно сформировать список желающих и передать его в ближайшую поликлинику, - сообщила пресс-секретарь регионального минздрава Галина Назарова. - Вакцинация проводится бесплатно. Садоводу достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

При этом неважно, к какой поликлинике приписан человек. В СНТ приедут медики из ближайшего медучреждения и организуют вакцинацию в здании правления садового товарищества.