Власти будут решать экологические проблемы Кузбасса, повышать качество жизни в городах и селах. Об этом заявил президент, выступая в Кемерове на торжественной церемонии по поводу 300-летия Кузбасса. Владимир Путин назвал эту дату важнейшей в истории нашей страны.

Сперва президент возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" в музее-заповеднике "Красная горка". Основные торжества прошли в ледовом комплексе, который открылся в Кемерове в мае - это самое большое за Уралом ледовое спортивное сооружение. Президент назвал его символом позитивных перемен в жизни региона.

Выступая на празднике шахтерского края, Путин назвал 300-летие Кузбасса важнейшей датой в истории нашей страны - так началась славная летопись одного из самых крупных угольных бассейнов мира. "Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны", - отметил он.

Путин перешел к современности, призвав активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места не только в отраслях добычи угля, металлургии, химической сферы, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном и туристическом комплексе. "В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест", - напомнил он. "Особая роль принадлежит здесь инфраструктурным проектам, которые "сшивают" пространство нашей страны, делают более прочными связи между территориями", - отметил президент. Крайне важна модернизация БАМа и Транссиба. "Мы уже нарастили здесь темпы работы и будем строго отслеживать ход реализации проектов", - заявил Путин.

За пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест

"Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса", - продолжил президент. "Новокузнецк, например, входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20 процентов", - сказал он. "Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро", - обещал Путин.

"Повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса, их благоустройство - это наш безусловный приоритет", - подчеркнул президент. В марте правительство совместно с губернатором и его командой приняли программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Планируется, в частности, строительство и ремонт автодорог, включая обход Кемерова, обновление системы общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей курорта Шерегеш. "У Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живет на этой прославленной шахтерской земле, почувствовали изменения к лучшему", - уверен Путин.

Президент посетил кадетское училище и одобрил идею принимать не только мальчиков, но и девочек: "С учетом того, что я здесь видел, конечно, это будет по высшему классу". "Такой опыт у нас есть, и он себя оправдал... Девчонки получают очень хорошее образование", - добавил он. Путин поддержал и планы создания копии мемориала Воину-освободителю рядом с училищем: "Хороший проект и место хорошее".

Президент осмотрел строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Он станет одним из четырех таких крупных кластеров (другие возводятся в Севастополе, Владивостоке и Калининграде). Предполагалось, что их будет три, но по инициативе губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева было принято решение создать еще один, рассказал Путин. "Думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил от нее такой подарок", - заявил он. Представитель застройщика пожаловался, что из-за пандемии выросли цены на стройматериалы и оборудование, на что получил ответ, что правительство над этим работает. Вообще, президенту все очень понравилось, проект Театра оперы и балета он даже назвал "конфеткой".

Затем Путин побеседовал с Цивилевым. "Чтобы праздновать от души, нужно как следует работать и с результатом", - сказал он. "Кузбасс стал другим", - оценил глава региона. "Инвесторы в Кузбасс поверили, они увидели здесь развитие - это самое большое достижение", - считает он.