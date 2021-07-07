Путину не понравилась "гребенка" на взлетной полосе в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу привести в порядок взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Кемерово. Глава государства на совещании с членами правительства рассказал о неудобствах, с которыми там столкнулся сам.

Аэропорт упомянул в своем докладе вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы ведем работу по его реконструкции, требуется порядка 3,5 млрд рублей", - отметил он.

"Сами там бывали, знаете. Я вчера взлетал. Гребенка там на взлетно-посадочной полосе, - отреагировал президент. - Сразу меня командир там предупредил: "Пристегнитесь". Стюардесса зашла: "Не ставьте стаканы".

Он назвал вопрос с реконструкцией аэропорта серьезным. "Я-то улетел-прилетел - не так часто летаю. А люди-то каждый день там бывают", - добавил Путин.