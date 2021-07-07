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07.07.2021 09:17
Рубрика: Общество

Как вырастить изумруд и сапфир

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка "Мы сварили изумруд". На ней впервые представлено более трехсот синтетических кристаллов, изготовленных в Академгородке.
На выставке можно узнать, как ученые выращивают драгоценные камни чистой воды. Фото: Татьяна Кравченко На выставке можно узнать, как ученые выращивают драгоценные камни чистой воды. Фото: Татьяна Кравченко
На выставке можно узнать, как ученые выращивают драгоценные камни чистой воды. Фото: Татьяна Кравченко

Специалисты знают, что единственное место в мире, где выращивают драгоценные камни первой группы - изумруд, рубин, сапфир и александрит, - в новосибирском Академгородке.

Фото: ГК Ростех
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- Все, что вы здесь видите, изготовлено у нас. Выставка не только показывает красоту драгоценного камня, но и рассказывает о научных исследованиях и разработках, которые велись и ведутся в Сибирском отделении РАН в области выращивания кристаллов. Работы в этом направлении проводятся с 1960-х годов. Многие разработки являются уникальными и получили мировое признание, - пояснил директор инновационной лаборатории "Тайрус" Олег Холдеев. - В свое время академик, ученый-геолог Владимир Степанович Соболев возглавил сектор минералогии при Институте геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. Он выдвинул идею выращивать кристаллы. Так родилось это направление, для развития которого в Академгородке был построен отдельный корпус при нашем институте.

Новосибирские технологии не может повторить никто в мире. Правда, недавно изумруды начали изготавливать в Китае. Но полученные камни по качеству заметно уступают.

- Изумруд определенного качества и большого размера делаем только мы, - с гордостью сообщает Олег Холдеев. - Наши красный берилл и лазурный камень, насыщенного цвета морской волны никто не может повторить. Это очень дорогой и красивый камень, названный в честь бразильского штата Параиба.

Стоимость таких камней начинается от пятнадцати миллионов рублей. Сегодня "русские изумруды" и другие камни охотно приобретают не только ювелиры, они нужны для современных высокоточных приборов, используемых в медицине, науке и промышленности.

Прямая речь

Юлия Шуклина, замдиректора по научной работе НГКМ:

- Краеведческие исследование, как нам кажется, не только про отцов-основателей города, есть и другие темы. Несколько месяцев назад у нас проходила выставка "Искали золото", она стала очень популярной у новосибирцев. Затем включился ассоциативный ряд, и мы "дошли" до драгоценных камней. Важно, что специалисты человеческим языком объяснили, как происходит процесс выращивания кристаллов. На выставке можно об этом узнать, увидеть макеты оборудования.

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