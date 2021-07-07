В Томске завершилась первая фаза клинических испытаний нового радиофармпрепарата на основе радиоактивного изотопа технеций-99м. Он чувствителен сразу к двум видам рака - молочной железы и простаты.

- Препарат показал высокую эффективность в диагностике рака предстательной железы на ранних стадиях и некоторых подтипов рака молочной железы, - рассказывает заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ, ведущий научный сотрудник центра "Онкотераностика" ТПУ Владимир Чернов.

Ученые постоянно ищут универсальные препараты для диагностики, чувствительные одновременно ко многим видам рака. "Рабочей лошадкой" ядерной медицины в свое время была признана меченная фтором-18 фтордезоксиглюкоза. Однако оказалось, что у такой универсальности есть серьезный минус. Опухоль нередко путают с воспалительным процессом.

- Поэтому современный тренд в науке - поиск специфических препаратов, обнаруживающих конкретный тип рака, - утверждает Владимир Чернов. - Четкая идентификация типа клеток и их точное детектирование позволяют потом адресно лечить пациента - доставлять точно в опухоль именно то лекарство, которое нужно именно ему.

Это не ковровая бомбардировка, как с химиотерапией, когда под удар попадают здоровые клетки. Это можно сравнить с работой спецназа - точно, тихо и эффективно, с наименьшим вредом для организма.

Технеций-99м - сегодня один из самых популярных радиоактивных изотопов в медицинской диагностике. На его основе создаются радиофармпрепараты, диагностирующие поражения практически всех органов человека. Для этого изотоп с помощью особого молекулярного комплекса присоединяется к молекуле-вектору - белку, антителу или пептиду.

В томском центре "Онкотераностика" ученые разрабатывают линейки радиофармпрепаратов на основе пептидов, в первую очередь каркасных белков. Новый препарат отличается уникальной структурой, эффективностью и безопасностью.

- Он состоит из пептида RM26, меченного изотопом технеция-99м, - рассказывают изобретатели. - Так как молекула этого пептида чувствительна к определенным видам раковых клеток, то перемещаясь по организму пациента, она "находит" раковую клетку, а изотоп технеция служит сигнальным маяком, указывающим точное место расположения опухоли.

Ученые считают, что реализация этого проекта позволит Томску укрепить свой статус как центра ядерной медицины.

- Нам важно довести такие передовые технологии до конкретных пациентов, - говорит проректор ТПУ по науке Мехман Юсубов. - У нас для этого есть все: инфраструктура для производства изотопов - исследовательский ядерный реактор ТПУ, циклотрон, компетенции в области физики и химии, а также мощная медицинская база региона.