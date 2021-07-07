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07.07.2021 03:00
Рубрика: Общество

Найти и обезвредить

Препарат обнаруживает два вида онкологии
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
В Томске завершилась первая фаза клинических испытаний нового радиофармпрепарата на основе радиоактивного изотопа технеций-99м. Он чувствителен сразу к двум видам рака - молочной железы и простаты.

- Препарат показал высокую эффективность в диагностике рака предстательной железы на ранних стадиях и некоторых подтипов рака молочной железы, - рассказывает заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ, ведущий научный сотрудник центра "Онкотераностика" ТПУ Владимир Чернов.

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Ученые постоянно ищут универсальные препараты для диагностики, чувствительные одновременно ко многим видам рака. "Рабочей лошадкой" ядерной медицины в свое время была признана меченная фтором-18 фтордезоксиглюкоза. Однако оказалось, что у такой универсальности есть серьезный минус. Опухоль нередко путают с воспалительным процессом.

- Поэтому современный тренд в науке - поиск специфических препаратов, обнаруживающих конкретный тип рака, - утверждает Владимир Чернов. - Четкая идентификация типа клеток и их точное детектирование позволяют потом адресно лечить пациента - доставлять точно в опухоль именно то лекарство, которое нужно именно ему.

Это не ковровая бомбардировка, как с химиотерапией, когда под удар попадают здоровые клетки. Это можно сравнить с работой спецназа - точно, тихо и эффективно, с наименьшим вредом для организма.

Технеций-99м - сегодня один из самых популярных радиоактивных изотопов в медицинской диагностике. На его основе создаются радиофармпрепараты, диагностирующие поражения практически всех органов человека. Для этого изотоп с помощью особого молекулярного комплекса присоединяется к молекуле-вектору - белку, антителу или пептиду.

В томском центре "Онкотераностика" ученые разрабатывают линейки радиофармпрепаратов на основе пептидов, в первую очередь каркасных белков. Новый препарат отличается уникальной структурой, эффективностью и безопасностью.

- Он состоит из пептида RM26, меченного изотопом технеция-99м, - рассказывают изобретатели. - Так как молекула этого пептида чувствительна к определенным видам раковых клеток, то перемещаясь по организму пациента, она "находит" раковую клетку, а изотоп технеция служит сигнальным маяком, указывающим точное место расположения опухоли.

Ученые считают, что реализация этого проекта позволит Томску укрепить свой статус как центра ядерной медицины.

- Нам важно довести такие передовые технологии до конкретных пациентов, - говорит проректор ТПУ по науке Мехман Юсубов. - У нас для этого есть все: инфраструктура для производства изотопов - исследовательский ядерный реактор ТПУ, циклотрон, компетенции в области физики и химии, а также мощная медицинская база региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Онкология: как победить рак

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