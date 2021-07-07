На "Славянском базаре" впервые выступит знаменитый танцевальный ансамбль из России

Огонь, темперамент, изящество и потрясающая пластика отличают каждое выступление старейшего на Северном Кавказе профессионального коллектива народного танца "Кабардинка", артисты которого сейчас готовятся к поездке в Витебск.

Под длинным пологом платьев практически незаметно, что девушки танцуют на кончиках пальцев: они словно плывут по сцене. А когда на носочки становятся мужчины, возникает противоположный эффект, ведь каждое движение их ног отражает бурлящую музыку гор, а танцы с оружием добавляют остроты. Все это создает неповторимый стиль "Кабардинки", вот уже почти 90 лет радующей своим творчеством зрителей.

Танцоры из Кабардино-Балкарии с триумфом выступали на лучших мировых сценах, в свое время они объездили с концертами чуть ли не пол-Союза, в советские времена гастролировали и по Беларуси, но на "Славянском базаре" еще не были. А вот нынешний худрук прославленного коллектива Игорь Атабиев однажды уже привозил в Витебск танцевальный коллектив из Нальчика. Правда, не "Кабардинку", а муниципальный ансамбль танца "Кавказ", созданный Атабиевым в середине 90-х прошлого столетия. С воспоминания об этом событии началось интервью, записанное накануне дальней дороги из Нальчика в Витебск.

Испокон века у нас принято танцевать на пальцах. Это больно, но очень эффектно...

Игорь Килишбиевич, вы стали худруком "Кабардинки" в 1999 году, а когда привозили в Витебск танцоров из Нальчика?

Игорь Атабиев: В 1998 году. Но приехали мы туда не из Нальчика, а из Москвы, где тогда завершились Всемирные юношеские игры. Выступление спортсменов сопровождала грандиозная культурная программа, в которой было задействовано несколько национальных коллективов, в том числе танцевальный ансамбль "Кавказ". Сразу после закрытия Игр на поезде "Дружба" мы отправились на "Славянский базар". И поверьте, мы собирали не меньше оваций, чем эстрадные звезды. Рассказывают, что в Витебске до сих пор вспоминают наше выступление, наверное, потому и пригласили теперь на фестиваль в качестве специального гостя. Ведь когда я возглавил "Кабардинку", где был солистом с 1980-х, туда влились лучшие танцоры из "Кавказа". Первое время и сам продолжал выступать с сольными номерами, за что меня прозвали "танцующим тренером", но теперь это в прошлом. А вот все танцы - в моей постановке.

Кстати, я слышала, что ваш рекорд - танец с 16 кинжалами - никто из учеников пока не превзошел.

Игорь Атабиев: Как и танец с саблями, это очень зрелищный номер. Сложные элементы присутствуют почти во всех кабардинских, балкарских и адыгских танцах, включая гимнастические и акробатические трюки и балетные пируэты на носках. У нас есть виртуозы, которые лихо управляются с веером из 13 кинжалов, но жонглировать 16, действительно, пока ни у кого не вышло. Искренне радуюсь, когда вижу, что ученики танцуют лучше меня.

Танец с кинжалами везете в Витебск?

Игорь Атабиев: Кинжалы всегда с нами, мы везем их в числе прочих атрибутов, но в программу сольного концерта включен танец с саблями и фехтованием. Он тоже очень зрелищный и всегда с восторгом воспринимается зрителями. Ну а если они попросят станцевать с кинжалами - сделаем и это. Программа концерта утверждена, в нее включено семь танцевальных номеров. Откроемся "Кафой", где движения танцоров имитируют морские приливы и отлив. Это коронный номер и визитная карточка "Кабардинки". Увидев "Кафу" в исполнении государственного академического ансамбля из КБР, Галина Уланова сказала, что не знает более красивого национального танца. В переводе с адыгского "Кафа" значит "танец лучших", не случайно его еще называют княжеским. У нас все танцы величественные, это отражено даже в их названиях. К примеру, танец черкесских (адыгских) аристократов, кабардинский народный танец - приглашение "Удж-Хешт", "Исламей" или "Бэла" (по мотивам произведений М.Ю. Лермонтова). Все они пропитаны народным духом и традициями. Хореография очень точно передает суть народа, его темперамент. В старину мальчик из знатной семьи уже в три года получал именной кинжал и его сажали на коня. С малых лет из него воспитывали мужчину, учили сидеть в седле и владеть оружием. Ведь нашим предкам горцам, чтобы сберечь покой своих близких, постоянно приходилось отражать набеги вражеских племен. Языком танца все это оживает на сцене, где плавные, грациозные движения девушек сменяются темпераментными зажигательными номерами с виртуозными трюками, соло на барабанах, искрометным фехтованием. Испокон века у нас принято танцевать на пальцах. Это больно, но очень эффектно. А звучащие со сцены кавказские ритмы никого не оставляют равнодушным: вместе со звуками зурны и барабанов будто ток пробегает по залу.

В республике есть искусные мастера, которые считают за честь одевать артистов "Кабардинки". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

И что поразительно: такой эффект возникает вне зависимости от национальности сидящих в зале зрителей.

Игорь Атабиев: Это так. В последние годы мы стали постоянными участниками проходящего в Пензенской области межрегионального историко-культурного фестиваля "ДаншиноFEST". Нам аплодируют русские, татары, мордва, ну а мы восторгаемся их самобытными песнями и танцами. Истинное народное творчество не может никого оставить равнодушным. В этом его сила.

В Беларусь отправляетесь в полном составе?

Игорь Атабиев: На гастроли всегда едем на своем автобусе, вне зависимости от расстояний - хоть в Сибирь, хоть в Поволжье. Много места занимают костюмы и реквизиты, да и дорога дальняя, а автобус 60-местный, артисты сидят, вытянув ноги, поэтому обычно едет 13-15 танцевальных пар. Таким составом собираемся и в Витебск. Зато на этот раз вместе с нами едет известный певец Черим Нахушев, которого называют "кабардинским Киркоровым". Он народный артист всех северокавказских республик, давал концерты во многих российских городах, выступал в Турции, Иордании, Сирии, Германии, Голландии, Британии. В его репертуаре свыше двухсот песен, причем не только кабардинских. В Витебске собирается исполнить песню на белорусском языке, ну и, конечно, там прозвучат наши национальные мелодии. Ну а мы на белорусской сцене выступим в новых костюмах.

Слышала, что когда-то сценические наряды вашим танцорам шили в ателье Мариинского театра.

Игорь Атабиев: У нас в костюмерной и сейчас есть два комплекта костюмов в традиционных цветах - зеленом и бордовом. В 1991 году их действительно шили в Мариинском театре, артисты их очень берегут и в особых случаях выходят в них на сцену. Теперь нас обшивают свои мастера. Стоимость нового костюма примерно 70 тысяч рублей. Женские украшения, пояса, оружие тоже обходятся в кругленькую сумму, хотя сценические варианты делают из мельхиора. В республике есть искусные мастера, которые считают за честь одевать артистов "Кабардинки".

Когда выезжаете в Беларусь?

Игорь Атабиев: Утром 12 июля, а 16 июля - наш сольный концерт. Сейчас готовимся к тому, чтобы достойно представить на фестивале "Славянский базар" наше искусство.