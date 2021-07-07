Ученые СКФУ выиграли гранты Российского научного фонда

Подведены итоги "молодежных" конкурсов 2021 года Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими молодыми учеными страны в рамках Российского научного фонда (РНФ). Среди победителей - представители Северо-Кавказского федерального университета. Финансовую поддержку получат четыре проекта ученых вуза.

На конкурс для проведения инициативных исследований молодыми учеными поступило 1400 заявок. Он направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. Поддержку экспертного совета нашли 469 проектов, которые получат три миллиона рублей на два года на реализацию своего проекта. В это число вошли и представители СКФУ - кандидат химических наук Дмитрий Аксенов (проект "Синтез аналогов индолиларилацетамидов для поиска веществ с высокой противоопухолевой активностью по отношению к опухолям с высокой лекарственной устойчивостью на основе цианокетонов"), кандидат химических наук Станислав Щербаков (проект "Новый подход к синтезу бензо[h]хиназолинов, потенциальных агентов для таргетной молекулярной терапии лечения рака") и кандидат физико-математических наук Павел Ляхов (проект "Аппаратные ускорители для цифровой обработки трехмерных медицинских изображений с использованием масштабированных фильтров и параллельных модулярных вычислений").

Конкурс для проведения исследований научными группами под руководством молодых ученых связан с поддержкой нового поколения научных лидеров. Фонд выделяет гранты для молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет. Размер гранта - шесть миллионов рублей ежегодно в течение трех лет. За эти средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать вокруг себя молодежную научную группу с тем, чтобы реализовать этот проект в качестве руководителей. В конкурсе приняли участие более 1600 заявок, поддержку экспертного совета нашли 318 проектов, один из которых принадлежит профессору кафедры органической и аналитической химии СКФУ, доктору химических наук Николаю Аксенову (проект "Новые синтетические подходы к биологически активным соединениям с использованием необычной реакционной способности 2,4-диарил-4-оксобутиронитрилов").

- Получение гранта - это большая ответственность и признание высокого авторитета нашей научной школы, - подчеркнул Николай Аксенов. - Это новое направление исследований для нашего коллектива. В данном проекте мы будем создавать новую систему реагентов, которая позволит эффективно получать большое количество веществ с высокой биологической активностью.

О результатах своей работы победители расскажут в статьях на страницах престижных научных журналов.

- Победа в грантовом конкурсе в очередной раз доказывает перспективность и продуктивность исследований, на которых сосредоточены научные школы СКФУ. Поздравляю грантообладателей и желаю им достижения высоких результатов по представленным проектам, - прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом