В Махачкале корреспондент "РГ" нашел предпринимателя, увлекшегося необычным делом. Более двадцати лет Арсен Хабибов изготавливает и продает по всей стране деревянные игрушки.

Домик - это своеобразный конструктор, который надо собрать. Фото: Евгений Костин

Неприметный цех расположился на окраине города. Арсен проводит небольшую экскурсию и рассказывает, откуда у него появилось необычное увлечение.

- Когда вернулся из армии в 90-е годы, работы особо не было, а вот дефицит качественных игрушек для детей наблюдался. Сначала наладил оптовые поставки, открыл магазин и покупал-продавал. Потом решил: я ведь и сам могу не хуже делать. Попробовал - получилось, - рассказывает Арсен.

Выбрал дерево, так как это экологически чистый материал. С эскизами помогли знакомые художники. И сейчас известные в республике живописцы не считают для себя зазорным придумывать дизайн игрушек и расписывать их красками.

Предприниматель гордится своей задумкой - это фанерные домики, расписанные в этнических мотивах народов Дагестана. А теперь уже начали изготавливать игрушки с этническими мотивами других народов России. Узоры брали из книг, спрашивали у местных жителей, изучали старинные национальные ковры.

Домик - не просто игрушка. Это своеобразный конструктор, который надо собрать. По желанию дети могут самостоятельно расписать его по заданному образцу.

- Так ребенок изучает историю и культуру своей родины. Кроме того, развивает пространственное мышление, мелкую моторику и воображение, - говорит Арсен.

Ассортимент деревянных игрушек с годами растет. Ведь домики нужно заселять, и они ждут хозяев. Появились куклы, солдатики, а у них - мечи и сабли. Домики стали прирастать многоэтажными гаражами. Внуки Арсена, а их у него трое, играют исключительно дедушкиными игрушками.

В скором времени о дагестанских игрушках узнает весь мир. Популярная международная торговая интернет-площадка реализует по России деревянные самоделки дагестанского умельца.

Сейчас, когда в Дагестане на подъеме туризм, появился спрос на сувенирную продукцию. Арсен начал изготавливать деревянные брелоки, подставки под мобильные телефоны и другие аксессуары.

Ну, а главное - игрушечные домики тоже становятся большими. В родном Гумбетовском районе Арсен строит гостевой дом для туристов. То же дерево, его любимый материал. Беседки, стулья, столы. И даже деревянные кровати с тростниковыми матрацами. На них, заверяет Арсен, хорошо спится и снятся прекрасные сны.