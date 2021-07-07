Дмитрий Мезенцев в Пскове дал старт первому союзному образовательному проекту "Летний университет"

Двенадцать университетов из семи федеральных округов России - от Калининграда до Владивостока - открыли в эти дни свои двери для белорусских студентов. Стартовал первый масштабный образовательный проект "Летний университет", который реализуется в рамках Союзного государства Министерством образования и науки РФ и рассчитан пока на две недели. За ярким шоу открытия наблюдали онлайн из 12 городов России и - вживую из Пскова - репортеры "СОЮЗа".

Главная цель проекта - укрепление связей студенческих сообществ России и Беларуси и повышение профессионального уровня молодежи Союзного государства. Ребята пройдут обучение по 19 программам по целому ряду направлений, в числе которых информационные системы и технологии, программирование, инженерные науки, биоинженерия и медицина, история, филология, международная журналистика, маркетинг, экономика, управление... Координатором в России выступает Псковский госуниверситет.

Официальный старт проекту дали 4 июля в Пскове Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова. Церемония состоялась на территории спортивно-туристического комплекса "Раздолье", где и пройдет одна из образовательных смен для белорусских студентов. Открытие началось с выступления ансамбля русской музыки "Псков" и группы барабанщиков DrumeTime, которые задали тон всему мероприятию. Затем прошли онлайн-подключения университетов - участников проекта из других городов.

Ребята из Беларуси, приезжая к нам, должны знать, что они приехали в родной дом

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, обращаясь к участникам проекта, пообещал, что он будет ежегодным.

- Сегодня 675 молодых граждан Беларуси приехали к своим сверстникам в родственные университеты, чтобы получить новые знания, приобрести новых друзей и, конечно, немножко отдохнуть. Вы это, безусловно, заслужили, потому что в ваших зачетках очень хорошие оценки, - обратился к студентам Дмитрий Мезенцев. - Мы, взрослые, поверьте, волнуемся, потому что проект первый. Но мы убеждены в том, что вместе с вами сделаем так, чтобы он был успешным и чтобы во второй, третий, пятый, сотый раз ребята из Беларуси, приезжая к нам, знали, что они едут к друзьям, в родной дом. И они, безусловно, станут богаче внутренне, богаче друзьями, связями и новыми знаниями.

Госсекретарь выразил надежду, что в будущем программа будет расширяться - и по количеству дней, и по объему информации.

- Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина в разговоре со мной назвала огромный пласт вашей будущей очень интересной работы, сказала о том, что хотелось бы, чтобы ребята шлифовали критическое мышление, - рассказал Дмитрий Мезенцев. - И, может быть, это не очень обычный посыл, но я хотел бы, чтобы мы все вместе понимали: вы, становясь взрослыми, будете оценивать свою жизнь и жизнь вокруг с государственных позиций Беларуси и России. Вы, становясь взрослыми, будете не соглашаться с нечестностью, непорядочностью, подлостью. Вы будете смелыми в своей позиции - человеческой, гражданской, научной. Мы хотим, чтобы вы, все без исключения, абсолютное большинство студентов Беларуси и России были людьми дня нынешнего, но обращенными в день завтрашний.

Дмитрий Мезенцев рассказал, что накануне открытия "Летнего университета" побывал на Кургане Дружбы в Псковской области. Здесь состоялась 62-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения России, Беларуси и Латвии. А совсем недавно в Брестской крепости прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны.

- Президент России Владимир Путин и Президент Беларуси Александр Лукашенко неизменно и последовательно проявляют свою позицию - позицию очень теплого, сердечного отношения к ветеранам, труженикам тыла, партизанам, - отметил Госсекретарь. - И проявляют эту позицию неизменно и в память тех, кого уже нет. Нынешнее поколение живет, потому что они не смалодушничали, не струсили и не отступили... Встречаетесь с ветеранами, которых очень мало с нами сегодня, расспросите их: как пережил, как смог преодолеть себя, не струсить, подняться в атаку и научиться побеждать. И себя спросите: как мы сегодня живем, что я могу - смел или не очень, силен или не очень. Не в том плане, чтобы гирю поднять - силой духа, уважением к правде, к нашей истории. К нашей совместной истории - Беларуси, России, Содружества Независимых Государств, наших друзей в Европе, на других континентах. Просим вас помнить, что у нас единое Отечество, единая земля. Как говорит Александр Григорьевич Лукашенко - от Бреста до Владивостока.

...Завершилась торжественная церемония флешмобом. Под звуки гимна "Летнего университета" российские и белорусские студенты подняли на вытянутых руках цветные фрагменты, моделируя российский и белорусский флаги, и на этом фоне прогремел салют.

Прощаясь со студентами, Дмитрий Мезенцев на память нарисовал на стенде сову, которая стала символом "Летнего университета". И написал пожелание: "Летнему университету" - программу российско-белорусских встреч на тысячу лет!". Госсекретарь предложил оставить свои пожелания и Наталье Бочаровой. В свою очередь замминистра науки и высшего образования написала ребятам: "Мир в ваших руках! Сохраните его!".

Для белорусских студентов открытие "Летнего университета" стало чем-то невероятным. Мария Палубец, Сергей Стрельцов и Анастасия Мурадова, окончившие только первый курс Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова, еще совсем недавно не могли и представить, что примут участие в таком проекте.

- Это очень хорошая возможность провести время с пользой, узнать что-то новое и познакомиться с новыми людьми, - поделилась с "СОЮЗом" Мария Палубец. - Надеюсь получить новые знания и обрести новых друзей.

- Когда я узнала о таком проекте, как "Летний университет", то сразу подала заявку. И пока не пожалела, - заметила Анастасия Мурадова.

В свою очередь Сергей Стрельцов выразил пожелание, чтобы по завершении пандемии студенты могли приезжать не только на такие проекты, как "Летний университет", которые продолжаются всего две недели, но и, например, проходить целый семестр или курс в университетах России.

- Хотелось бы быть более подвижными, так мы сможем более углубленно изучить образовательные программы и погрузиться в культуру соседней страны, - отметил Сергей.

Как рассказала "СОЮЗу" координатор проекта ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, "Летний университет" вызвал большой интерес среди белорусских университетов.

- Срок для сбора заявок был маленький, а отклик у абитуриентов большой. На 675 мест было более тысячи трехсот желающих, - пояснила Наталья Ильина. - Со всех регионов Беларуси, со всех вузов. Есть абсолютно разные учебные заведения - от крупных федеральных до отраслевых.

Наталья Ильина отметила, что этот проект - еще один шаг к созданию единого образовательного пространства Союзного государства.

Досье "СОЮЗа"

Помимо Пскова белорусских студентов приняли вузы Владивостока, Калининграда, Казани, Москвы, Смоленска и Сочи. Всего в программе участвуют 12 ведущих университетов России. Больше всего студентов пригласили к себе Московский государственный университет пищевых производств и Смоленский государственный университет. Они открыли двери для 70 человек. В первом участники будут изучать инженерные науки, где получат возможность пройти практику в инновационных лабораториях и научно-исследовательских центрах. СмолГу же предложил пройти обучение по программам "Дизайн" и "История", где студенты смогут пообщаться с практикующими специалистами в области графического дизайна и членами Союза дизайнеров России, изучить историческое наследие приграничья Белой и Великой Руси, а также посетить мастер-классы и практические занятия.

Сибирский федеральный университет, где студенты будут обучаться направлению "Менеджмент", помимо образовательных мероприятий подготовил и насыщенную культурную программу, например, прогулки на теплоходе и городское фото-ралли. А студенты, которые будут обучаться в Южном федеральном университете инженерным наукам, примут участие в деловой игре "Форсайт технологий".

Всего участниками "Летнего университета-2021" стали 675 белорусских студентов.

Подготовила Мартианна Айрапетян