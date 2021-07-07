Экскурсионную деятельность в Петербурге поставят под особый контроль

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят новый законопроект, направленный на упорядочение деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Предполагается, что в Санкт-Петербурге будет создана специальная аттестационная комиссия, которая перед тем, как выдать разрешение на работу, начнет рассматривать и утверждать всех кандидатов на проведение городских экскурсий. Прошедшим отбор выдадут специальную идентификационную карточку с информацией о сотруднике и его имя будет внесено в специальный федеральный реестр.

Правительство города хотят наделить полномочиями для аттестации экскурсионных работников. Также этим законопроектом власти Петербурга собираются организовать контроль и надзор в сфере оказания экскурсоводческих услуг и повысить туристическую безопасность при получении обслуживания.

Кроме этого, проектом закона в отдельном положении уточняется существующее полномочие Правительства Петербурга по участию в организации различных видов образования и профобучения в сфере туризма.