Генпрокуроры прикаспийских стран подписали декларацию об охране Каспия

Генпрокуроры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана подписали в Санкт-Петербурге на полях международной конференции прокуроров совместную Декларацию об охране окружающей среды и биоресурсов Каспийского моря. В документе сделан акцент на первоочередной характер превентивных мер, направленных на защиту Каспия.

"Каспийское море имеет огромное стратегическое значение для всех пяти государств и связывает территории наших стран в единую экологическую систему. Совместная деятельность по охране окружающей среды окажет на нее позитивное влияние", - заявил перед подписанием документа Генпрокурор Игорь Краснов.

По оценкам главы надзорного ведомства, проблем более чем достаточно - это нефтедобыча и негативные последствия от ее осуществления, выбросы вредных отходов производства, незаконное строительство на прибрежной полосе.

"Поэтому, коллеги, предлагаю в целях практической реализации положений Декларации в начале 2022 года провести встречу экспертного уровня по этой тематике. При отсутствии возражений мы готовы организовать ее на территории России", - сказал Игорь Краснов. Он также попросил Генерального прокурора Ирана выделить в качестве контактного лица для работы в этой группе прокурора, владеющего русским или английским языком.

"Эта встреча и подписание документа заложат фундамент для дальнейшего взаимодействия на прикаспийском направлении в пятистороннем формате. Уверен, что оно будет насыщенным и продуктивным", - выразил уверенность Краснов.