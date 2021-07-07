Компании стали размещать вакансии для вакцинированных

Компании все чаще стали размещать на сайтах по поиску работы вакансии для сотрудников, которые сделали прививку от коронавируса или готовы пойти на вакцинацию. В свою очередь, соискатели в качестве конкурентных преимуществ в своих резюме сообщают о пройденной вакцинации и наличии антител к COVID-19, сообщает сервис HeadHunter.

В частности, по данным аналитиков, число упоминаний о вакцинации в резюме растет на 30-40 процентов ежемесячно.

Работодатели же с начала года только в регионах СЗФО стали в полтора раза чаще искать сотрудников с прививками.

В первую очередь специалисты с антителами требуются в медицине, торговле, строительстве, туризме, гостинично-ресторанном бизнесе, то есть, сферах, связанных с работой с людьми. И именно для них в ряде регионов введена обязательная вакцинация определенной доли сотрудников.

В Петербурге такого требования к бизнесу нет, однако сами работодатели активно инициируют вакцинацию специалистов. В частности, в компании, где готовы одновременно сделать прививку 20-30 человек, выезжают медицинские бригады из поликлиник и проводят вакцинацию на месте.