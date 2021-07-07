Краснов: Масштаб киберпреступлений в РФ несет угрозу нацбезопасности

Развитие информационных технологий на фоне пандемии коронавируса обусловило взрывной рост киберпреступлений во всем мире. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, открыв в среду международную конференцию руководителей прокуратур европейских государств, которая началась в Санкт-Петербурге.

"В России число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности", - заявил Краснов. По его словам, крайне острой является проблема теневой сети интернета - так называемого даркнета, закрытость которого зачастую используется как ширма для преступлений. Как отметил глава российского надзорного ведомства, с применением этого ресурса осуществляется торговля наркотиками, оружием, распространяются детская порнография, содержатся инструкции о совершении преступлений и прочая незаконная информация.

"Было бы важно поделиться методиками, техническими наработками по противодействию незаконному использованию данного контента", - заявил генпрокурор европейским коллегам.

Также, он поделился еще одним серьезным вызовом, а именно криминальным использованием криптовалют.

По словам Краснова, значимым шагом в преодолении этой проблемы в России стало принятие в июле 2020 года федерального закона "О цифровых активах".

В настоящее время идет работа по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Это, по мнению Генпрокура, позволит применять ограничительные меры и конфискацию в отношении виртуальных активов.

"В цифровой среде, как известно, нет границ, что существенно осложняет установление и привлечение к ответственности виновных в совершении таких деяний, возмещение пострадавшим ущерба, и требует повышения уровня нашего сотрудничества", - снова обратился Игорь Краснов к прокурорам более чем из 25 стран Европы.

По его мнению, проблема криминального использования виртуальных активов, цифровых денег и других современных технологий, включая искусственный интеллект, в ближайшее время будет только нарастать.

"И тем важнее выработать дополнительные эффективные ответные меры на эти угрозы", - подытожил Игорь Краснов.