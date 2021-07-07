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07.07.2021 17:20
Рубрика: Власть

Краснов пригласил европейских коллег на 300-летие Генпрокуратуры в Москву

Текст: Иван Егоров (Санкт-Петербург)
В Петербурге в среду стартовала трехдневная международная конференция руководителей европейских прокуратур. Кроме прокуроров более чем из 20 стран Европы в ней приняли участие генпрокуроры стран СНГ и Ирана.
Фото: Иван Егоров / РГ Фото: Иван Егоров / РГ
Фото: Иван Егоров / РГ

Такой форум в нашей стране проводится впервые. С 2014 года многие европейские страны, сохраняя двусторонние контакты с прокуратурой России, не решались публично участвовать в каких-либо международных мероприятиях в нашей стране из-за введенных санкций.

Фото: Иван Егоров
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"Не раз говорил и вновь повторю: Россия заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров", - задал тон форуму в своем видеобращении к прокурорам президент России Владимир Путин. Он отдельно отметил, что недавно был принят федеральный закон, наделяющий Генеральную прокуратуру России новыми полномочиями. Речь идет о представительстве и защите интересов нашей страны в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе, в Европейском суде по правам человека.

В свою очередь, как сообщил иностранным коллегам генеральный прокурор Игорь Краснов, для выполнения этих функций Генпрокуратура России создает новые подразделения, одно из которых будет дислоцироваться в Страсбурге. "Несомненно, это обеспечит еще более тесные контакты с Советом Европы и с, учётом широких полномочий российской прокуратуры, повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - отметил глава российского надзорного ведомства.

По его словам, в России прокуроры, действуя вне уголовно-правовой сферы, по сути, выполняют правозащитную функцию, которая сейчас как никогда востребована обществом.

"Причем запрос на справедливость все ощутимее звучит во всех странах мира", - отметил Краснов. "Что касается России, то только в прошлом году результатом нашей надзорной деятельности стало восстановление прав более 1 миллиона человек", - продолжил он.

При этом, как отметил Краснов, кроме основной темы конференции прокуроров - защиты индивидуальных прав граждан в свете требований Европейской конвенции по правам человека, в повестку форума включен и вопрос киберпреступности. По данным Генпрокурора, развитие информационных технологий на фоне пандемии коронавируса обусловило взрывной рост киберпреступлений во всем мире.

Краснов сообщил об открытии представительства Генпрокуратуры в Страсбурге

"В России число преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности", - заявил Краснов. По его словам, крайне острой является проблема теневой сети интернета - так называемого даркнета, закрытость которого зачастую используется как ширма для преступлений. Также, он поделился еще одним серьезным вызовом, а именно - криминальным использованием криптовалют. Как рассказал российский прокурор иностранным коллегам, в России идет работа по внесению изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающих меры по конфискации виртуальных активов.

Также в среду на полях форума была подписана генпрокурорами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана историческая декларация об охране окружающей среды и биоресурсов Каспийского моря.

А еще Игорь Краснов провел ряд двусторонних встреч, в том числе с генпрокурорами и министрами юстиции из Италии, Словении, Боснии и Туркмении. Своих коллег Игорь Краснов пригласил в январе 2022 года в Москву на 300-летний юбилей прокуратуры России.

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