Краснов сообщил об открытии представительства Генпрокуратуры в Страсбурге

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на международной конференции прокуроров в Санкт-Петербурге сообщил европейским коллегам о новом представительстве своего ведомства в Страсбурге.

"Принятым на прошлой неделе федеральным законом на Генеральную прокуратуру России возложены обеспечение представительства страны в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека", - сообщил европейским коллегам Краснов.

По его словам, для выполнения этих функций Генпрокуратура создает новые подразделения, одно из которых будет дислоцироваться в Страсбурге. "Несомненно, это обеспечит еще более тесные контакты с Советом Европы и с учетом широких полномочий российской прокуратуры повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - отметил глава российского надзорного ведомства.