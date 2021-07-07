Петербургский суд запретил мультсериал "Happy tree friends"

Ссылки сразу несколько мультфильмов попали в категорию запрещенных к распространению на территории России. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Северной столицы по административному иску прокурора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теперь под запретом мультсериал "Счастливые лесные друзья" ("Happy tree friеnds" ), мультфильмы "Космос: Территория смерти", "Ад Данте: Анимированный эпос", "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Легенды смертельной битвы: месть скорпиона".

Так в "Легендах смертельной битвы: месть скорпиона" много сцен крайней жестокости, вплоть до элементов каннибализма. "Просмотр мультфильма может носить мотивирующее воздействие к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению", - говорится в официальном сообщении.

Вред психическому здоровью несовершеннолетних и формированию у них фобий может нанести фильм "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", в котором кровь льется рекой, и на протяжении фильма витает гнетущее чувство безнадежности.

Схожая ситуация с мультфильмом "Космос: Территория смерти", также полным сценами кровопролития и насильственной смерти. В фильме "Ад Данте: Аннимированный эпос" к кровопролитиям добавляются эротические сцены. А мультсериал "Счастливые лесные друзья", по заключению экспертов, выдержан в распространенном для американской мультипликации стиле с элементами жестокости. С героями сериала - милыми зверьками - случаются ужасные вещи. И при этом лента ориентирована на детей младшего возраста.