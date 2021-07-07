Жаркое лето 2021-го обострило сезонную проблему общественного транспорта Северной столицы: во многих автобусах, троллейбусах и трамваях либо вовсе нет кондиционеров, либо они по разным причинам не работают. По свидетельствам пассажиров, в аномально теплые дни июня, когда воздух за окном раскалялся до 35 градусов, на табло в некоторых салонах отображалась температура плюс 41-43. Как сообщили "РГ" в городском комитете по транспорту, петербургские перевозчики используют значительную часть подвижного состава с большим сроком эксплуатации, в котором не предусмотрена возможность охлаждения салона. Но весной следующего года ситуация начнет меняться, заверяют в ведомстве.

При этом уже сегодня госконтракт требует, чтобы все перевозчики соблюдали температурный режим в салоне транспортного средства. Стандарт, утвержденный Минтрансом РФ, - не выше 25 градусов. Но системой кондиционирования оснащена только современная техника. В Петербурге это 403 троллейбуса и 1162 автобуса - 54 процента всего парка, а также 59 трамваев из 736, что составляет лишь восемь процентов. У частных перевозчиков на большинстве маршрутов можно регулировать температуру только с помощью открытых форточек и люков.

Но даже там, где кондиционеры есть, их не всегда включают. После жалоб пассажиров на пекло в салонах комтранс инициировал внеплановые проверки. Сотрудников транспортных предприятий, которые не обеспечили работу систем кондиционирования, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кстати, сами водители и кондукторы страдают от жары в кабине и салоне не меньше пассажиров. Профессиональные сообщества в соцсетях полны жалоб на эту тему. Где-то кондиционеры не включают из экономии, где-то они требуют ремонта. Порой складывается впечатление, что транспортники просто не ожидали аномальной жары. Сотрудники одного из трамвайных парков также посетовали на конструкцию новых вагонов, в которых надо "разобрать полкабины", чтобы добраться до узлов электроники.

"Весь подвижной состав городского общественного транспорта проходит ежедневную проверку технического состояния при выпуске на линии и возвращении в парк. В случае неисправности системы кондиционирования подвижной состав направляется в ремонтную зону для устранения сбоя. Кондиционеры с выявленными неисправностями ремонтируются в кратчайшие сроки", - подчеркнули в комтрансе.

В любом случае проще заставить имеющийся кондиционер работать, чем обеспечить прохладу в старом автобусе или троллейбусе, где этого блага цивилизации нет вообще. Поэтому единственный выход - полное обновление парка. Наличие системы кондиционирования стало обязательным требованием для всего нового подвижного состава, которому предстоит работать на улицах города.

Складывается впечатление, что транспортники просто не ожидали аномальной жары

В "Горэлектротрансе" подтвердили, что согласно техническому заданию кондиционерами оснащаются все транспортные средства, которые закупает предприятие. "Полное обновление запланировано на ближайшие годы", - сообщили "РГ" на предприятии, не назвав точную дату.

Что касается автобусного парка, его обновление будет проходить поэтапно в рамках перехода в 2022 году на новую модель транспортного обслуживания, отмечают в профильном комитете Петербурга.

В итоге через год 347 автобусных маршрутов Петербурга станут обслуживаться по новым правилам, в число которых входит "климат-контроль". К слову, эту реформу общественного транспорта должны были начать еще в прошлом году, но отложили из-за сложной экономической ситуации, связанной с пандемией.