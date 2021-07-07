Сотни врачей и медсестер России на днях были отмечены правительственными наградами - за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. В числе награжденных - петербургские медики. "РГ" попросила некоторых из них рассказать о своем пути в медицину. Кстати, что касается наград, то все те, с кем нам удалось поговорить, заверили: они не ожидали увидеть себя в списках награжденных и считают: их коллеги ничуть не меньше достойны быть отмеченными.

Сергей Новиков, заведующий отделением радиотерапии, доктор медицинских наук, НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова. Присвоено звание "Заслуженный врач РФ".

Сергей Николаевич рассказал "РГ", что в медицину попал благодаря советам мамы и папы. Родители были геологами, но считали, что доктор - профессия интересная и важная.

- Они мечтали, чтоб я стал именно врачом. И - я пошел, еще не очень представляя, что меня ждет: в нашей семье не было врачей. Но уже в институте (я учился в Первом Ленинградском медицинском институте имени академика Павлова) понял, что медицина для меня удача. Что безумно интересно и важно. Я и молодежи, которая еще думает, поступать на медика или нет, так посоветую. Если сердце велит - точно. Есть сомнения - все равно знайте, что врачебная специальность одна из самых интересных и творческих, не проиграете, - говорит Новиков.

Радиотерапевт отметил: и в пандемию не прекращалась разработка новых методов, и недавно в НМИЦ запущен новый протокол лечения рака молочной железы, без применения хирургии. То есть лечат без операции. Сначала женщины проходят химиотерапию, а затем тем из них, у которых был ожидаемый хороший ответ опухоли на нее, назначают лучевую. Врачи надеются, что новая методика не только избавит женщин от операций, но даст возможность предотвратить рецидив заболевания. То есть вместо традиционного сочетания: "химия" - операция - лучевая - остается "химия" - лучевая. По методике пролечено уже десяток пациенток, и врачи наблюдают за их состоянием.

Награжденные уверены: их коллеги ничуть не меньше достойны быть отмеченными

Галина Мусий, старшая медсестра оперблока НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова. Отмечена званием "Заслуженный работник здравоохранения РФ". Галина Мусий 35 лет работает в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова (бывший НИИ онкологии).

- Да, наш труд незаметен для пациента. Обычно спрашивают: "Кто из хирургов оперировал?" Нет, не обидно, что вы! И главная наша радость - узнать, что мы помогли, действительно спасли жизнь. Идешь по коридору - видишь знакомое лицо. Пациент пришел на очередное обследование. А операцию делали десять-пятнадцать лет назад. Особенно на детях заметно. Был ребенок - стал взрослым. Девушка к нам приходила: десять лет назад у нее была саркома бедра. Ампутировали ногу. Сейчас - красавица-умница-отличница, оканчивает институт, отлично ходит на протезе, - говорит Галина Мусий.

Галина Владимировна родом из Краснодарского края. Когда ей исполнилось пятнадцать, родители отправили учиться в Ленинград, одну.

- Поступила в медучилище, окончила, осталась в Ленинграде. Заведующая оперблоком НИИ онкологии приехала к нам на госэкзамены и уговорила к ним прийти, я пришла - и ни секунду не пожалела. Кстати, моя мама уже потом мне сказала, что я в детстве очень крови боялась, но ничего, на работе я этого за собой не заметила, - вспоминает Галина Мусий.

Наталья Советкина, заместитель главного врача Городского гериатрического медико-социального центра, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Присвоено звание "Заслуженный врач РФ".

- Хотела быть медиком, у меня мама - терапевт. После окончания Первого Ленинградского медицинского института имени академика Павлова пошла работать в больницу - сначала терапевтом, потом кардиологом. Кардиология была мне очень близка, я ее еще в институте начала изучать углубленно. Мне казалось, что это безумно сложное направление, может быть, поэтому я на него и пошла. Сердце - удивительный орган. Жизненно важный и реагирующий - на все наши эмоции, переживания, - уточняет кардиолог.

Как считает Наталья Валентиновна, пандемия только обострила проблемы с сердечно-сосудистыми недугами. Во-первых, люди находятся в состоянии стресса, боятся заболеть, боятся потерять доходы, работу, из-за страха заразиться тянут с визитом к врачу, обращаются позже. А помощь кардиолога зачастую нужна экстренная. Позднее обращение, невозможность быстро попасть к врачу (а в поликлиниках из-за пандемии ситуация тяжелая) ведут к ухудшению ситуации со здоровьем. Сердце не будет ждать, пока наконец ему помогут.

Игорь Теличко, главный врач КВД N 4 (Приморский район), доктор медицинских наук. Присвоено звание "Заслуженный врач РФ".

Игорь Николаевич, помимо административной работы, остается и практикующим доктором, ежедневно консультирует сложных и тяжелых больных, преподает на кафедре дерматовенерологии университета имени И.И. Мечникова.

Надежде Троицкой, заведующей медицинским пунктом на Московском железнодорожном вокзале поликлиники N 1 Клинической больницы "РЖД-Медицина" города Санкт-Петербурга, объявлена благодарность от президента РФ.

Вокзальный медпункт оказался на переднем крае борьбы с коронавирусом. Уже в марте прошлого года сюда поступали первые пациенты с ковидом - из числа возвращающихся с отдыха из Таиланда. Самолет их доставил до Москвы, а дальше поездом до Петербурга. Некоторые уже были больны. Не спадает напряжение и сейчас. Кто-то заболевает в пути.

Без пациентов дежурства не обходятся. Случаи самые разные - от падений с верхних полок до пищевых отравлений. И еще - граждане забывают брать в дорогу препараты, которые должны постоянно принимать из-за хронических недугов.