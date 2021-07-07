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07.07.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

Прокурор требует признать преступления нацистов под Псковом геноцидом

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)

Прокурор Псковской области Иван Грибов по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова направил заявление в Псковский областной суд. Надзорное ведомство добивается признания преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в Псковской области, геноцидом народов Советского Союза. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в прокуратуре Псковской области.

В прошлом году в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове, а также в лесном массиве между улицами Луговая и Пограничная в Пскове обнаружили массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны. В ходе многодневной кропотливой работы прокуроры изучили материалы, связанные с обнаружением захоронения, архивные документы.

Прокуроры будут добиваться признания геноцида в годы войны

Выяснилось, что на этой территории немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны. Их возглавляли немецкие офицеры, личности которых не установлены. В качестве исполнителей в батальоны входили также выходцы из Эстонской ССР.

В период оккупации на территории нынешней Псковской области немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли 42 537 мирных советских граждан, повесили 776 человек. 7,6 тысячи человек умерли после истязаний и пыток или были сожжены заживо. Также погибли 329 455 советских военнопленных.

Эти факты не новы: их подтверждают свидетельства многочисленных очевидцев, протоколы осмотра мест расстрела мирных жителей, приведенные в актах Псковской областной комиссии от 23 июня 1945 года и в докладе Великолукской областной комиссии от 31 января 1945 года. Факты убийств советских граждан также установили и подтвердили суды.

Однако не все личности непосредственных исполнителей преступлений и содействовавших им нацистских преступников были установлены, не все каратели были осуждены за совершение преступления. Сейчас требует решения вопрос об установлении юридического факта и признании преступлений, совершенных на территории Псковской области, военными преступлениями против человечества и геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР.

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